před 1 hodinou

Čtveřice migrantů, které ve čtvrtek dopoledne našli cizinečtí policisté v nákladovém prostoru kamionu v Mikulově na Břeclavsku, se do vozu dostala bez vědomí řidiče asi v Srbsku. Tři z nich budou vráceni na Slovensko, jeden do Bulharska, kde požádal o azyl, uvedl na policejním webu mluvčí Pavel Šváb. Na muže upozornil policii sám řidič kamionu, který přijel z Turecka a slyšel z nákladového prostoru podivné zvuky. "Přivolaní policisté po rozpečetění nákladového prostoru narazili na čtyři muže ve věku kolem 25 let, kteří o sobě tvrdili, že pochází z Afghánistánu," uvedl Šváb.