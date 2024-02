Migrace vyžaduje celoevropské řešení, řekl Rakušan. Hraniční kontroly nejsou řešením

Nynější podoba migračního paktu Evropské unie není ideální, ale jde o posun dobrým směrem, řekl ve středu poslancům ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Zdůraznil nutnost celoevropského řešení migrace i to, že povinné přijímání migrantů pravidla neobsahují. Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš naopak označil pakt za zrůdnou dohodu, která maskuje zavedení uprchlických kvót pro unijní země.

"Migrace je společným celoevropským problémem a vyžaduje společné celoevropské řešení," uvedl Rakušan před hlasováním o návrhu programu mimořádné schůze, kterou k migračnímu paktu nechalo svolat opoziční hnutí ANO. Řešením podle něho nejsou kontroly na hranicích jednotlivých členských států.

Na kompromisní podobě migračního paktu se 8. února dohodli vyjednavači Evropského parlamentu a členských zemí, čeští zástupci se hlasování zdrželi. Evropský parlament podle Rakušana zasáhl do původního návrhu způsoby, s nimiž česká vláda není spokojená. Například není dostatečně ambiciózní v ochraně vnější unijní hranice, zopakoval ministr vnitra. "Povinné přijímání migrantů ten migrační pakt neobsahuje," zdůraznil.

Zrůdná dohoda, říká Babiš

Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš naopak označil pakt za zrůdnou dohodu, která maskuje zavedení uprchlických kvót pro unijní země. Vláda Petra Fialy (ODS) jej podle Babiše připravila, ale nakonec nepodpořila jen kvůli strachu o výsledek vládních stran v červnových volbách do Evropského parlamentu.

Podle lídra SPD Tomia Okamury pakt přinese do budoucna zničení Česka. Vládní koalice jeho dojednáním zradila zájmy českých občanů, ti by o přijetí migračního paktu měli rozhodovat v referendu, uvedl.

Rakušan poukázal na to, že Sněmovna se na mnoha věcech k řešení migrace shoduje. Jde například právě o odmítání povinného přerozdělování migrantů. "Ani současná vláda tuto červenou linii nepřekročila," řekl ministr.

"Stejně tak se shodneme v tom, že současné představované řešení obsažené v migračním paktu, který ještě nebyl definitivně schválen, není ideální. V čem už se ale neshodneme, tak my se domníváme, že je to posun dobrým směrem, že je to posun k hledání společného evropského řešení, bez kterého se neobejdeme," poznamenal Rakušan.

Minulé vlády sice zaujímaly záporné postoje, podle Rakušana ale s žádným pozitivním návrhem nepřišly. Nynější kabinet chce být podle něho "aktivním evropským hráčem".

Vládní koalice už oznámila, že schválení návrhu programu mimořádné schůze nepodpoří. Schůze se tak nakonec neuskuteční. Do debaty se tak nebudou moci zapojit i poslanci bez přednostního řečnického práva a Sněmovna nebude hlasovat o návrzích usnesení.