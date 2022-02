Velmi dobré výsledky, vysoké kvality a řada ocenění, zní návrh na jmenování šéfa BIS

Vláda Petra Fialy ve středu projedná návrh na jmenování Michala Koudelky řádným ředitelem Bezpečnostní informační služby. Koudelka velí od loňského srpna kontrarozvědce z pověření minulého kabinetu Andreje Babiše, nemá tedy plnohodnotný mandát. Pokud vláda návrh schválí, bude Koudelka řídit civilní kontrarozvědku dalších pět let. Aktuálně.cz má vládní návrh k dispozici.

Ještě nikdy v historii Česka nebyla Bezpečnostní informační služba (BIS) bez stálého ředitele tak dlouho. Pověření k řízení služby získal Koudelka loni 15. srpna. Tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO) to vysvětloval tím, že řádného šéfa by měla vybrat až vláda, která vzejde z podzimních sněmovních voleb. Babiš takto rozhodl ve chvíli, kdy prezident Miloš Zeman usiloval o úplný konec Koudelky v čele služby.

Ke jmenování Koudelky šéfem BIS s plnohodnotným mandátem nakročila vláda minulý týden. Ve čtvrtek 3. února premiér Petr Fiala (ODS) přednesl tento návrh sněmovnímu výboru pro bezpečnost, jak to žádá zákon. Přítomný Koudelka se zavázal, že by službu řídil s nejvyšší odpovědností, jak tomu podle svých slov činil doposud. Jeho jmenování doporučili až na Radka Kotena (SPD) všichni členové výboru.

"Plukovník Koudelka byl navržen na opětovné jmenování ředitelem BIS vzhledem k jeho vysokým profesním a odborným kvalitám a vzhledem k velmi dobrým výsledkům dosahovaným BIS pod jeho vedením," zní jeden z hlavních argumentů návrhu, jímž se bude ve středu na svém jednání zabývat vláda Petra Fialy. Koudelka se má stát stálým ředitelem služby 15. února.

Cena od CIA i šéfa Senátu

Naposledy na sebe BIS výrazně upozornila, když pomohla Národní centrále proti organizovanému zločinu rozkrýt pozadí explozí muničních skladů ve Vrběticích z roku 2014. Podezřelí z tohoto ozbrojeného útoku jsou dva příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU, při výbuších zahynuli dva čeští občané. Obyvatelé okolních obcí se museli evakuovat. Materiální škody dosáhly zhruba miliardy korun.

BIS se následně podílela především s rozvědkou na určení 18 pracovníků ruské ambasády v Praze, kteří byli ve skutečnosti příslušníky ruských tajných služeb SVR a GRU. Vláda Andreje Babiše je vyhostila ze země. Dalších 60 diplomatů muselo opustit Česko po navazujícím rozhodnutí tehdejšího ministra zahraničí Jakuba Kulhánka (ČSSD), čímž došlo k největšímu oslabení ruské ambasády v historii Česka.

BIS také pod Koudelkovým vedením systematicky upozorňuje na nepřátelské chování Ruska a Číny na českém území, jako jsou plošné dezinformační kampaně, kybernetické útoky, vytěžování představitelů státu, průmyslová špionáž či pokusy vlámat se do českého akademického prostředí. BIS rovněž přispěla k postihu několika lidí podezřelých z terorismu či napojených na teroristické organizace.

Bezpečnostní informační služba Bezpečnostní informační služba je jednou ze tří zpravodajských služeb země, jde o kontrarozvědku s vnitřním polem působnosti. Sbírá, třídí a vyhodnocuje informace důležité pro bezpečnost, demokratické zřízení a ochranu ekonomických zájmů České republiky.

Vedle zbývajících zdejších služeb, civilní rozvědky a Vojenského zpravodajství, spolupracuje i se západními agenturami. BIS se zodpovídá vládě, s jejím vědomím jí může zadávat úkoly i prezident. Kabinet i hlava státu jsou také příjemci jejich informací, například v roce 2020 obdrželi od BIS 300 dokumentů. Poznatky kontrarozvědky využívá i policie i zbylé tajné služby, od BIS jich dostali předloni 350.

Veřejnou výroční zprávu vydává BIS na podzim, popisuje v ní především obecné bezpečnostní trendy. Konkrétní poznatky shrnuje utajená výroční zpráva. Roční rozpočet BIS je zhruba 2 miliardy korun, kontrarozvědka má zhruba tisíc pracovníků.

"Za mezinárodní spolupráci převzal plukovník Koudelka v březnu 2019 ve Spojených státech amerických cenu George Teneta, což je nejvyšší ocenění za zahraniční spolupráci udělované CIA jednou za rok," stojí dále v návrhu. Materiál připomíná, že Koudelka loni na podzim dostal od šéfa Senátu Miloše Vystrčila (ODS) Stříbrnou medaili a v prosinci mu dal cenu Morální autorita bývalý špičkový československý letec Emil Boček.

Fiala: Pozoruhodné výsledky BIS

Jmenování Michala Koudelky by měla ve středu schválit vláda hladce. Její členové mu už coby představitelé opozice vyjadřovali uznání, obdobně mluvili i po nástupu do vlády. "Bezpečnostní informační služba pod jeho vedením dosáhla spousty pozoruhodných výsledků," řekl například premiér Fiala na zmíněném jednání bezpečnostního výboru.

Koudelka se poprvé stal ředitelem BIS 15. srpna 2016. Do funkce ho posadila tehdejší vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD), kterému ho coby svého nástupce doporučil tehdy odcházející šéf kontrarozvědky Jiří Lang. Koudelku jako kandidáta na nového ředitele služby představil Sobotka po osobní schůzce s ním sněmovnímu výboru pro bezpečnost v červenci.

Zpravodajec ze stavební fakulty Plukovník Michal Koudelka (* 1965) vstoupil do služeb kontrarozvědky v roce 1992, tehdy se jmenovala Federální bezpečnostní informační služba. První dva roky strávil v odboru boje proti terorismu, poté požádal o přeložení na odbor kontrašpionáže, kde zůstal až do svého jmenování ředitelem BIS v srpnu 2016.

Posledních deset let zmíněný odbor kontrašpionáže vedl. Do funkce ředitele BIS ho jmenovala vláda na návrh tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotky. Ředitel BIS má prověrku na stupeň přísně tajné, v minulosti absolvoval zpravodajský výcvik u britské rozvědky MI6 i v Kanadě.

Původně vystudoval stavební fakultu Českého vysokého učení technického.

V roce 2019 Koudela převzal od CIA v USA cenu George Teneta, nejvyšší ocenění za zahraniční spolupráci. Vedle toho je Koudelka držitelem Medaile Karla Kramáře předsedy vlády, Kříže bezpečnosti státu ministra vnitra ČR, Medaile policejního prezidenta ČR I. stupně

V květnu 2018 ho první vláda Andreje Babiše poprvé navrhla povýšit do hodnosti generála, prezident Miloš Zeman to však odmítl. Později nevyhověl dalším pěti návrhům na Koudelkovo povýšení, naposledy tak učinil v květnu 2021.

"Když jsem měl možnost se s panem Koudelkou před jeho jmenováním osobně seznámit, viděl jsem, že má dostatečné zkušenosti a osobní vlastnosti na to, aby garantoval nezávislé a profesionální fungování tajné služby. Měl dobrou pověst a dostatečnou znalost fungování BIS a zpravodajské komunity. Hodně se věnoval Rusku a Číně, které pro nás představují klíčovou bezpečnostní výzvu," řekl loni Aktuálně.cz Sobotka.

Když se Koudelkovi nachýlilo ke konci první funkční období, Babišova vláda byla první v historii Česka, jež se vzdala práva jmenovat stálého ředitele BIS. Sobotka ji za to kritizoval. "Působí to nesrozumitelně a netransparentně. Pan Koudelka neměl žádné skandály. BIS pod jeho vedením funguje. Váháním a mlžením se vytváří prostor pro spekulace a vlastně už tím dopředu podrývá Koudelkovu pozici."

Nepřátelský Zeman

Koudelka je jediným ze tří ředitelů zdejších tajných služeb, který není generálem. První vláda Andreje Babiše už ho přitom navrhla do nejvyšší hodnosti povýšit v květnu 2018, prezident Miloš Zeman to však odmítl. Následně nepřistoupil na dalších pět návrhů na jmenování Koudelky generálem. Naposledy takovou výzvu nevyslyšel v květnu 2021. Minulý týden Zeman řekl, že by případnému návrhu nevyhověl ani nyní.

Prezident Zeman právě od jara 2018 BIS pod Koudelkovým vedením soustavně kritizuje a slovně napadá, příslušníky služby nazval "čučkaři". Výslovně se také vyjádřil, že by Koudelka neměl BIS řídit. Zatímco Zeman a jeho nejbližší okolí včetně poradce Martina Nejedlého usiluje o pevnější vztahy s Ruskem a Čínou, BIS naopak opakovaně upozorňuje na nepřátelské aktivity těchto zemí proti Česku.

"V minulosti jsme přistupovali i k tvrdému vyhoštění ve stylu persona non grata (nežádoucí osoba), bylo-li to třeba a když jsme chtěli vyslat jasný vzkaz, že Rusové už šli přes čáru. A uděláme to znovu, pokud to bude třeba. Bez diskuse," řekl například Koudelka v rozhovoru pro Aktuálně.cz v březnu 2020.