Michal Hašek chce být členem Legislativní rady vlády. Pirátům vadí jeho minulost

Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček nominoval do Legislativní rady vlády bývalého jihomoravského hejtmana a někdejšího poslance Michala Haška. S tím však nesouhlasí předseda poslaneckého klubu pirátů Jakub Michálek. V otevřeném dopise požádal premiéra Andreje Babiše, aby kvůli kontroverzní minulosti a nedostatečné odbornosti nebyl jmenován.

Vládě návrh na jmenování Haška členem rady předložil ministr spravedlnosti Jan Kněžínek. Hamáček pro Deník N, který informaci přinesl, nominaci odůvodnil tím, že Hašek je předsedou legislativní rady ministerstva zemědělství a má zkušenosti z regionální samosprávy. Na spolupráci s ministrem Miroslavem Tomanem (za ČSSD) se domluvil v létě. Podobně se vyjádřil Kněžínek, podle kterého má Hašek pro výkon funkce také dostatečné vzdělání.

Michálek připomněl, že Hašek získal titul doktor práv na "pochybné vysoké škole v městečku Sládkovičovo na Slovensku, kterou v té době vedl slovenský sociálnědemokratický poslanec, který byl také konzultantem jeho práce". Hašek poté na základě veřejného zájmu slíbil, že zveřejní jak svoji rigorózní práci, tak i její oponentské posudky, ale nikdy tak skutečně neučinil. Práce se později na veřejnost dostala a podle pirátského poslance byly vzneseny pochybnosti o její kvalitě.

"Nominace Haška vyvolává dojem, že jde o protekční umístění do klíčové pozice s vlivem na celou legislativu, nikoliv o nominaci renomovaného odborníka. Opravdu není vhodné, aby politický nominant získal možnost prznit legislativu pod rouškou odborného dohledu - to je jako udělat kozla zahradníkem," píše v dopise premiérovi Michálek.

Koncipient členem Legislativní rady vlády?

Michálek také připomněl, že Hašek je koncipientem Advokátní kanceláře Jansta, Kostka. "Ze zákona přitom vyplývá, že advokátní koncipient vykonává u advokáta nebo společnosti právní praxi, jejímž cílem je získat pod vedením a dohledem školitele znalosti a osvojit si zkušenosti potřebné k výkonu advokacie. Lze tedy úspěšně pochybovat o tom, že osoba vykonávající praxi pod dohledem školitele je odborně schopna být členem Legislativní rady vlády," poznamenal Michálek v dopise.

Zmínil také kauzu s fiktivní tiskovou mluvčí Lucií Proutníkovou, jíž byla kontroverzní lobbistka Jana Mrencová, nebo takzvanou lánskou schůzku, při níž se tehdejší členové vedení strany Hašek, Zdeněk Škromach, Jeroným Tejc, Jiří Zimola a Milan Chovanec po volbách v roce 2013 tajně sešli s prezidentem Milošem Zemanem a poté se pokusili odstavit předsedu strany Bohuslava Sobotku od vyjednávání o vládě. Sobotka akci, kterou označil za pokus o puč, ustál, Hašek kvůli tomu později odstoupil ze stranických funkcí.

"Piráti si rádi hrají na kádrováky. Mám za sebou 11 let praxe v zákonodárném procesu v Poslanecké sněmovně, osm let praxe v krajské samosprávě včetně vedení Asociace krajů, kde jsem s pěti vládami řešil legislativu týkající se fungování krajských samospráv. Mám řádně vystudované pětileté denní studium na právnické fakultě v Brně (Mgr.) a rigorózní zkoušku na Slovensku (JUDr.). Bude na vládě ČR, jak návrh na moje jmenování do Legislativní rady vlády posoudí," uvedl Hašek.

Hašek byl hejtmanem, předsedou Asociace krajů ČR, poslancem i místopředsedou ČSSD. Po sporech uvnitř strany a takzvaném lánském puči z vedení ČSSD i s několika dalšími odešel a zůstal řadovým členem. Haška před lety Zeman označil za svého přítele, Hašek je jeho neplaceným poradcem pro regionální rozvoj.