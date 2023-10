Nové vězení pro muže, který zneužil 39 dětí a po propuštění si stahoval dětské porno

Aktér jednoho z největších případů sexuálního zneužívání dětí v historii Česka půjde podle zjištění Aktuálně.cz opět do vězení. V první kauze se přitom dočkal podmíněného propuštění. Jenže na svobodě se nechoval, jak měl. Držel dětskou pornografii. Soud první instance mu původně udělil jen pokutu, po odvolání žalobkyně však nadřízený soud přitvrdil. Pravomocně rozhodl o nepodmíněném trestu.

"Pachatel se dopustil byť mnohem méně závažného, typově stejného protiprávního jednání ve zkušební době, ačkoliv byl pod dohledem probačního úředníka a prochází ochranným léčením," řekl Aktuálně.cz minulý měsíc šéf děčínských žalobců Lukáš Otipka.

Mluvil o rozhodnutí Okresního soudu v Děčíně, jenž už jednou usvědčeného sexuálního násilníka Martina Mertla potrestal pokutou 84 tisíc korun za 75 fotografií a videí dětské pornografie v mobilu. Otipkova podřízená přitom navrhovala šest měsíců vězení. Proti rozsudku se odvolala. Důvodem byla Mertlova závažná trestní minulost.

S kamarádem zneužil 39 dětí, z toho byly tři dívky. Dopustili se vůči nim znásilnění, pohlavního zneužití či sexuálního nátlaku. Oba dostali deset let vězení. Mertl po necelých osmi letech vyšel na svobodu díky podmíněnému propuštění. Dětské porno stahoval ve zkušební lhůtě, proto žalobkyně žádala vězení. A podle zjištění Aktuálně.cz s odvoláním uspěla.

Vězení na čtyři měsíce, ale může být hůř

"Bylo změněno rozhodnutí soudu prvního stupně a znovu rozhodnuto tak, že byl zrušen výrok o peněžitém trestu a obžalovaný se odsuzuje k trestu odnětí svobody v trvání čtyř měsíců," potvrdila Aktuálně.cz Veronika Suchoňová, mluvčí Krajského soudu v Ústí nad Labem, jenž verdikt vynesl tento týden. Rozsudek je pravomocný.

Mertl si po propuštění z vězení změnil jméno, nyní se jmenuje Metelka. Nový rozsudek pro něj znamená, že se vrátí za mříže. Může sice podat dovolání, ale to nemá odkladný účinek. Až krajský soud vypracuje odůvodnění rozsudku, pošle ho děčínské instanci. Ta vyzve Mertla k nástupu do výkonu trestu. Stát by se tak mohlo ještě letos.

Metelka přitom může ve vězení strávit déle než čtyři měsíce. Krajský soud ho potrestal za konkrétní trestný čin, nezabýval se porušením podmínky. Podle ní se během sedmi let po propuštění nesmí dopustit deliktu. Jenže těmto nárokům Metelka nedostál. Proto o něm ještě bude jednat Okresní soud Brno-venkov, jenž ho z vězení pustil.

"Bude se zabývat tím, zda pachatel vedl řádný život, a pokud byl odsouzen, rozhodne, jestli mu zpřísní podmínky propuštění, nebo mu nařídí vykonat zbytek trestu," řekl redakci už dříve děčínský soudce Lubomír Hrbek, který Metelkovi uložil zmíněnou pokutu. V krajním případě může Metelka zůstat ve vězení více než dva roky.

"Proklínám se za to"

Jak se Metelka staví k nařízenému vězení, není jasné. Stejně tak se lze jen domnívat, proč porušil podmínku. Do telefonu si dětské porno stáhl v únoru 2021, kdy byl na svobodě teprve rok a čtvrt. Metelka na SMS zprávu nereagoval. Když mu redaktor volal, ozval se ženský hlas, který tvrdil, že Metelkovi prosbu vyřídí. Žádná reakce už nepřišla.

"Přechovával ve svém mobilním telefonu (…) nejméně 15 videosouborů a nejméně 60 fotografií zachycujících částečně či zcela obnažené chlapce zcela prokazatelně mladší 18 let v různých sexuálně vyzývavých pózách či vykonávajících různé sexuální praktiky," popisuje původní rozsudek Metelkův trestný čin výroba či jiné nakládání s dětskou pornografií.

O jeho první kauze široce referovala česká média. S kamarádem Milanem Machátem ubližoval dětem v letech 2007 až 2012. Některé oběti byly členy skautského oddílu, jejž oba muži vedli v Ústí nad Labem. Dozorový státní zástupce František Stibor tehdy podotkl, že s takovým případem se ještě nesetkal.

"Je s tím těžké žít, proklínám se za to. Cítím zármutek, lítost. To, co prožili kvůli mně, to jsem nikdy neměl dělat. Měl jsem je nechat vyrůst v klidu a bezpečí, ne je do něčeho nutit," řekl Metelka soudu, u kterého před čtyřmi lety usiloval o podmíněné propuštění. Slib řádného života ale nedodržel, do vězení se vrátí.

Video: Děti si na netu píší s pedofily, posílají nahé fotky, rodiče to neřeší, říká Dočekal (6. 6. 2019)