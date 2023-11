Porazila matadora Pospíšila, nečekaně je ve vedení TOP 09. Doma mě zabijí, říká

Na víkendovém sněmu TOP 09 převažovali mezi delegáty muži. Žen bylo poskrovnu. Přesto se mezi nimi nečekaně objevila jedna, která doplnila ve vedení strany předsedkyni Markétu Pekarovou Adamovou. Původně sice poslankyně Martina Ochodnická mezi nejužší vedení nekandidovala, nakonec nastoupila do boje jako náhradnice a suverénně uspěla.

Když Martina Ochodnická vyšla ze sálu, kde se v sobotu odehrával sněm TOP 09, měla ve tváři překvapení. Novou funkci dostala zcela nečekaně, což překvapilo i ji samotnou. "Nečekala jsem to, událo se to na poslední chvíli," dostávala ze sebe první slova a přiznávala, že ještě nestačila ani zavolat domů manželovi, který byl doma s jejich třemi dětmi.

"Zabijou mě. Vůbec nevědí, že se něco takového stane. Manžel bude strašně nerad, pětileté dítě si to ještě neuvědomuje, ale pubertální děti mě nepochválí," smála se Ochodnická, která se vzpamatovávala ze své nové role ještě i na následné tiskové konferenci, kde už stála mezi hlavními lídry strany. "Jsem tady trochu omylem," omlouvala se žena, která byla donedávna starostkou městyse Větrný Jeníkov na Jihlavsku.

Zatímco volba předsedkyně Markéty Pekarové Adamové, prvního místopředsedy Vlastimila Válka a tří řadových místopředsedů proběhla rychle, u posledního místopředsedy se delegáti zasekli. O zbývající volné místo se "prali" dva přední členové strany, bývalý předseda a nynější europoslanec Jiří Pospíšil a dosavadní místopředseda strany a šéf poslanců Jan Jakob.

Delegáti o nich hlasovali celkem třikrát. A pokaždé získali jen kolem osmdesáti hlasů, což ke zvolení nestačilo. Jen pro představu, pro už zvolené funkcionáře strany předtím hlasovalo i 160 delegátů. Když tedy řídící sněmu oznámila, že bude třeba hledat nového kandidáta, nastalo v zákulisí rušno. Hledal se muž či žena, kteří by měli šanci dostat nadpoloviční počet hlasů. Tak se zrodil nápad na Martinu Ochodnickou.

"Přesvědčovala jsem ji, ať do volby jde už dávno před samotným sněmem. A nebyla jsem to jen já, ale celá řada kolegů," prozrazovala šéfka strany Pekarová Adamová. Ochodnická ale do poslední chvíle váhala, zdali by stranickou funkci vedle postu poslankyně, členství ve dvou sněmovních výborech a pendlování mezi rodinou na Vysočině a parlamentem stíhala.

Nakonec na výzvu ke kandidatuře kývla. Ve čtvrtém kolem se utkala s Pospíšilem, který se o zvolení ucházel znovu i přes tři neúspěchy v předchozích kolech. "Za dvacet let jsem takové dobrodružné klání nezažil. Je to úžasné a napínavé," tvrdil u mikrofonu bývalý šéf strany.

Ochodnická získala 104 hlasů, takřka dvakrát víc než Pospíšil, a stala se místopředsedkyní TOP 09. "Chtěla bych poděkovat všem, kteří mě motivovali k tomu, abych kandidovala. Zřejmě neplatily dohody, které snad měly být na stole. Nejsem schopná detekovat, jak se to stalo a co bylo hlavní příčinou," řekla delegátům po oznámení výsledků.

Delegáti na sněmu nejvíce oceňovali její pracovitost, bezprostřednost a také přímost. "Je fakt neskutečně pracovitá. Hledal jsem někoho, kdo mi bude pomáhat v tématech zdravotnictví a sociálních věcí, a našel jsem ji. Obrovsky mi pomáhá například ve výborech," řekl ministr zdravotnictví a nově i první místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek.

Ochodnická bude patrně především hlasem žen na mateřské dovolené a dalších lidí, kteří se starají o své blízké. O nutnosti pomáhat pečujícím lidem mluví velmi často a s dalšími poslanci chystá změny zákonů. "Je třeba pomáhat pečujícím na všech frontách. Matky s dětmi chtějí pracovat, nechtějí být jenom doma, tak jim to umožněme. Ti, kteří pečují o své příbuzné, zase potřebují pomoc. Tato témata připadají mnohým nepodstatná, a přitom jsou velmi podstatná," prohlásila.

Ochodnická na sebe upozornila i jinak. Když letos v létě vyzýval předseda SPD Tomio Okamura k sejmutí vlajky Evropské unie ze sněmovny, Ochodnická na jeho požadavek zareagovala společně s lidoveckou poslankyní Marií Jílkovou. Vzaly velkou vlajku EU a postavily se s ní před Okamuru.

O první změnu - ačkoliv drobnou - se už Ochodnická zasadila i ve své nové funkci. V nominačním projevu si postěžovala, že vedení strany jedná v čase, který je pro pracující lidi mimo politiku zcela nevhodný. "Žádná žena, žádný pečující nebo žádný učitel nemůže být členem předsednictva, protože probíhá v době, kdy normální lidé pracují. My placení politici bychom se měli těmto lidem přizpůsobovat," vytkla špičkám strany. O několik minut později se dočkala úspěchu - šéfka TOP 09 Pekarová Adamová slíbila, že čas jednání změní.