Vyspí se, nezaplatí a zůstanou. Přibývají tu bezdomovci, zuří města kvůli záchytkám

Za "ožehavé a zásadní" téma označují záchytku také v Brně. I zdejší zařízení je jediným v kraji a opilci bez domova se ve městě často rozhodnou zůstat. "Bývají nemajetní a zjišťují, že se jim naskýtá bezpočet frekventovaných lokalit, kde si mohou žebráním snadněji obstarat prostředky na živobytí. Rozšiřující se komunita lidí bez domova obvykle každému, kdo o to stojí, umožní začlenit se do skupiny, která mu vyhovuje. Brno má jako velké město i rozsáhlou a velmi dobře fungující síť sociální pomoci a služeb," uvedl mluvčí brněnské městské policie Jakub Ghanem.

Ačkoli většina těchto lidí je podle něj "neškodná", vede to k rostoucí kriminalitě ve městě a zvýšenému obtěžování kolemjdoucích, odhazování odpadků, vyvolávání potyček nebo nekontrolovanému pohybu psů.

Opilci dluží miliony

Ačkoli některé záchytky fungují jen v pátek a sobotu, kdy je nápor nejvyšší, i tak v Česku za rok 2024 evidují nejméně 15 tisíc záchytů. Vyplynulo to z ankety Aktuálně.cz, na kterou odpovědělo 13 z 18 stanic. Zástupci některých z nich uvedli, že mají rok od roku více práce. Například v Praze v roce 2022 zaznamenali 6327 záchytů, loni jich bylo téměř o tisíc více.

Strávit noc na záchytce není nic levného, někde stojí zhruba stejně jako pokoj v luxusním hotelu. Průměrně opilcům účtují 2661 korun. Nejvyšší poplatek si dlouhodobě účtují v Plzni, kde noc vyjde na 4500 korun.

Několik záchytek v posledních letech zdražovalo. Třeba v Praze se nyní platí tři tisíce, o třetinu víc než v roce 2018. Zhruba stejně se cena za tu dobu zvýšila i v Příbrami nebo v Brně.

Jenže jak vyplynulo z ankety Aktuálně.cz mezi českými záchytkami, většina hříšníků poplatek nezaplatí. "Za rok 2024 bylo klientům účtováno 1 136 400 korun. Za pobyt však zpravidla zaplatí pouze 40 procent z nich," uvedla za českobudějovickou stanici mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Petra Kafková. Náklady na provoz přitom každoročně činí asi devět milionů korun.

Jihočeská záchytka přitom patří mezi ty šťastnější. Nejméně peněz se daří vybrat v Teplicích (21 procent) a v Ostravě (22 procent). "Nízký výběr poplatku souvisí se sociální skladbou klientů," napsala Andrea Vojkovská z Městské nemocnice Ostrava.

Nejvíce lidí minulý rok odbavila Městská poliklinika Praha, a to přes sedm tisíc. I tam se povedlo vybrat pouhou čtvrtinu poplatků. Na místě dokonce zaplatilo jen sedm procent lidí.

V Sokolově například proslul "rekordman" z Chodova, který za své pobyty dlužil statisíce. "Dluhy těchto osob na pokutách přesahují jeden milion korun, což klade na naše město velké finanční a organizační břemeno. Vedení města proto dlouhodobě usiluje o to, aby bylo toto zařízení v Sokolově zrušeno a přemístěno," dodal za radnici Michal Švarc.

Dopravíme vás domů, nabízí města

Zástupci některých měst tak apelují na to, aby se počet záchytek navýšil. "Na nedostatek míst, kam by bylo v našem kraji možné umístit silně opilé lidi nebo osoby pod vlivem drog, se snažíme už mnoho let upozornit na různých úrovních," uvedl mluvčí brněnských strážníků.

"Z našeho pohledu by mohlo výrazně pomoci, kdyby alespoň v každém okrese byl přinejmenším jeden nemocniční pokoj vyčleněný pro silně opilé lidi. Jsme přesvědčení, že by to nepředstavovalo zásadní zátěž pro nemocnice a současně by to podstatně pomohlo větším městům, jako je Brno," dodal Ghanem.

V Mladé Boleslavi se problém snaží řešit projektem Cesta z ulice, kdy odbor bezpečnosti a prevence kriminality člověku bez domova pomáhá odcestovat na místo, které už zná nebo tam má blízké.

"Projekt primárně pracuje s lidmi, kteří do našeho města přijeli za prací a pak se z různých důvodů ocitli na ulici. Nicméně v jednotkách případů už pomohl právě někomu, koho sem přivezli na záchytku," uvedla mluvčí města Šárka Charousková.

V teplickém nízkoprahovém centru zase nabízí, že odtud může člověk zavolat blízkým. Případně mu pracovníci zajistí jízdenku do místa bydliště.

Blízkost záchytky má ale i své výhody, upozornili královéhradečtí strážníci. "Řeší problematiku podnapilých osob, které ohrožují sebe, svůj život a zdraví, zdraví a život jiných osob či majetek. Přestože se nám ve městě poté zvyšuje počet osob bez domova, které zde po propuštění zůstávají, přínos záchytné stanice je převažující," uvedla jejich mluvčí Eva Kněžourová.

