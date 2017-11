Na ústavu nesahejme, vyzývá Rychetský. Zásadním změnám podle něj zabrání Senát i klauzule věčnosti

před 1 hodinou

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský v rozhovoru pro středeční Hospodářské noviny prosí zákonodárce, aby neměnili ústavu. I přes proklamace některých politiků v čele s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem ale neočekává, že by k zásadním proměnám mělo dojít.

Praha - Hned po sečtení výsledků říjnových voleb do Poslanecké sněmovny se znovu začalo hovořit o tom, zda nezměnit současný ústavní pořádek. Předseda SPD Tomio Okamura avizoval, že by chtěl zrušit Senát, a prosazuje také možnost hlasovat v závazném referendu o všemožných tématech. Za zbytečnou označují horní komoru i prezident Miloš Zeman a šéf vítězného ANO Andrej Babiš, který by navíc rád přešel k většinovému volebnímu systému.

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský se však zásadních změn české ústavy neobává, a to právě kvůli existenci Senátu. "Jeho role pojistky se omezuje na dvě, avšak klíčové věci. Zaprvé bez něj nelze ústavu měnit. Za druhé volební zákony jsou jediné, kde nemůže sněmovna Senát přehlasovat," říká v rozhovoru pro středeční Hospodářské noviny. Nepředpokládá tak, že by Senát odhlasoval své zrušení.

Za "druhou zásadní kotvu" Rychetský označil článek devět odstavec dvě ústavy, podle nějž je změna podstatných náležitostí demokratického právního státu nepřípustná a jemuž se přezdívá "klauzule věčnosti". "Jediný, kdo má kompetenci tímto článkem chránit demokracii a rozhodovat podle něho, je Ústavní soud," upozornil Rychetský.

V budoucnosti by se však debatě o případných změnách Senátu nebránil. "Samozřejmě si dovedu, ale v úplně jiné době, představit debatu, že by byl Senát tvořen jinak a že by například byl reprezentantem územních samosprávných celků, například by mohl být nepřímo volen krajskými zastupitelstvy. V tuto chvíli však velmi vehementně deklaruji, prosím, na ústavu nesahat," říká Rychetský.

Měnit ústavu podle něj není nutné i kvůli tomu, že byla dobře napsána. "Považuji za velký úspěch, že naše ústava i přes překotnost, s jakou vznikala, je velice zdařilý projekt, který se osvědčil," domnívá se.

Na prosazení celostátního referenda však není potřeba ústavu měnit. To kromě SPD chtějí prosadit i další strany včetně KSČM nebo pirátů. Rychetský se však domnívá, že by se nejprve mělo o referendu podrobně diskutovat.

"Dokud neproběhne věcná diskuse, zda chceme referendum konzultativní, nebo rozhodovací, jestli ho má iniciovat vláda, nebo parlament, dokud se tedy nevyřeší proč a za jaké situace, tak tu debatu považuji za zbytečnou a zavádějící," myslí si předseda Ústavního soudu.