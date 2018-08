Malá má v diplomce o králících významné shody, chovala se neeticky, oznámila univerzita

před 1 hodinou

Škola však zároveň uvedla, že nemůže Malé vysokoškolský titul odebrat, to lze pouze do tří let od dokončení vzdělání.

Praha - Bývalá ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) se opisováním v diplomové práci dopustila neetického jednání, vyplývá ze závěrů etické komise Mendelovy univerzity v Brně. Závěry se týkají práce na téma Mikroklimatické podmínky v chovu králíků, kterou Malá obhajovala na univerzitě v roce 2005. Univerzita ji nechala prověřit etickou komisí a zároveň si zadala externí právní posudek, který měl vyhodnotit, jaké pak škola může učinit právní kroky. "Podle výsledků etické komise Mendelovy univerzity diplomová práce Taťány Malé z roku 2005 vykazuje v rešeršní části shody významného rozsahu s prací obhájenou na naší univerzitě o dva roky dříve," uvedla mluvčí univerzity Jiřina Studenková. Podle etické komise se tak Malá svým jednáním dopustila neetického chování, které "bylo i v dané době považováno za disciplinární přestupek". "Zároveň si Mendelova univerzita zadala externí právní posudek, který měl zhodnotit možnosti školy ohledně dalších případných kroků. Z něj vyplývá, že řízení o vyslovení neplatnosti vysokoškolského diplomu je možné dle platných právních předpisů pouze ve lhůtě tří let, v daném případě tedy nemůže být zahájeno," doplnila mluvčí. Autorem posudku je expert na správní právo František Korbel, který se v minulosti zabýval i možností odebírání titulů na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Malá opakovaně odmítla, že by se dopustila plagiátorství, a opakovaně tvrdila, že na diplomové práci "tvrdě dřela a strávila nad ní mnoho času". Čelila však také obvinění, že necitovala odborné publikace ani ve své druhé diplomové práci obhajované na soukromé Panevropské univerzitě v Bratislavě, otazníky vyvolávala i její právnická praxe. Nakonec tak Malá z postu ministryně spravedlnosti odstoupila. Univerzita také v pátek sdělila, že kontroluje všechny práce od roku 2012, nyní chce zavést třístupňovou kontrolu prací. "Univerzita se od loňského roku věnuje také eliminaci takzvaného contract cheating, tedy psaní závěrečných prací na objednávku za úplatu, které se v poslední době rozmáhá, a tento problém je tak aktuálnější než samotné plagiátorství. Tyto práce vykazují všechny prvky originality, běžnou kontrolou na podobnost se zpravidla neodhalí a zde je nutná systematická práce vedoucího se studentem, aby jednak dotazy na obsah práce zjišťoval, zda je student autorem a jednak vhodným postupem prací a průběžným odevzdáváním výsledků zabránil této možnosti," uvedla rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová.