Majitel gayklubu Escape čelí obvinění, že organizoval prostituci nezletilých

Majitel pražského gayklubu Escape spolu se svými zaměstnanci čelí obvinění, že v podniku najímali mladé muže k provozování homosexuální prostituce. Případem se začal zabývat soud. Majitel obvinění popírá.

Státní zástupkyně tvrdí, že švýcarský majitel podniku Massimo Augusto Scolari a jeho zaměstnanci si vydělávali jako kuplíři, když najímali mladé muže k provozování homosexuální prostituce a vybírali od nich část peněz získaných za sexuální služby. Někteří prostituti byli podle obžaloby nezletilí. Scolari obvinění z organizovaného obchodování s lidmi popřel.

Obžalobě čelí vedle Scolariho také Luboslav a Ivan Arsovovi původem z Bulharska, Čech Lukáš Rejmon a Slováci Branislav Tomaníček a Jakub Rajnec. Obviněným je od 27 do 54 let. Některé z nich viní státní zástupkyně i ze svádění k pohlavnímu styku a z ohrožování výchovy dítěte. Za obchodování s lidmi hrozí pět až 12 let vězení.

Scolari, Luboslav Arsov, Rejmon a Tomaníček podle obžaloby nejméně od dubna 2015 do listopadu 2017 zjednávali do privátního gayklubu v ulici V Jámě mladíky ve věku 18 až 25 let, ale i mladší, a to nejen na pozice tanečníků a společníků, ale i k poskytování sexuálních služeb za úplatu.

Od prostitutů pak provozovatelé klubu údajně vybírali peníze buď tak, že jim ukládali pokuty za údajné pracovní prohřešky, nebo tak, že vyžadovali platbu za využití privátního prostoru v klubu či "výkupné", když chtěl prostitut opustit bar se zákazníkem.

Čtyřiapadesátiletý Scolari se u pražského městského soudu prezentoval jako manažer slavných zpěváků. "Naprosto se s tím neztotožňuji, jakékoliv obvinění odmítám," řekl italsky k údajnému organizování prostituce v jeho podniku. "Lidi jsem do klubu nikdy osobně nepřijímal. Personál u vstupu jsem vždy upomínal, že je nutné kontrolovat věk hostů," pokračoval.

Podotkl také, že sex s více lidmi nebo s prostituty není nelegální. Obžaloba tvrdí, že Scolari a jeho partner Rajnec opakovaně opíjeli tři nezletilé mladíky a potom s nimi měli skupinový sex. S dalším mladistvým a s Luboslavem Arsovem údajně Scolari vyjel za společnými sexuálními zážitky do Itálie a Švýcarska. Oba Arsovové také nabízeli mladým mužům z Česka dobře placenou práci společníků ve Švýcarsku a poté v Basileji organizovali jejich prostituci, dodala státní zástupkyně.

