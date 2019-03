List bez Jaromíra Soukupa. Nechci být předsedou ani kandidovat, řekl zakladatel hnutí

Iniciátor politického hnutí List, mediální podnikatel Jaromír Soukup, se nechystá být jeho předsedou a neplánuje za něj ani kandidovat ve volbách. Soukup to v úterý uvedl v tiskové zprávě Listu, podle které bylo hnutí zaregistrováno ministerstvem vnitra koncem minulého týdne. V seznamu 40 uskupení, která přihlásila své kandidáty pro květnové volby do Evropského parlamentu, List nefiguruje.

Členy přípravného výboru hnutí jsou jeho sympatizanti, kteří List dovedou k volbám orgánů podle stanov, uvedlo hnutí. "Bude se jednat o seznam lidí, kterých si názorově vážím a které nespojuje jen jeden názorový proud. I z tohoto důvodu se nechystám být předsedou tohoto hnutí," uvedl Soukup.

Členové hnutí by podle něj měli prezentovat názory své, ne nadiktované jejich předsedou. "Na aktuálním případu vyloučení poslance Václava Klause mladšího z ODS lze jasně vidět, že tak by to fungovat ani nemělo," doplnil Soukup.

Cílem hnutí je podle jeho tiskové zprávy poskytnout prostor a podporu všem lidem, které i přes rozdílné názory na jednotlivosti spojuje touha měnit věci k lepšímu. "Neplánuji kandidovat v těchto a ani v žádných dalších volbách. Založením Listu Jaromíra Soukupa chci pomoci těm, kteří chtějí změnit Česko k lepšímu. Politické hnutí není firma a nebude fungovat jako hnutí jednoho lídra," napsal Soukup.

Soukup o hnutí poprvé hovořil ve své televizi Barrandov v pořadu Moje zprávy 16. ledna. Uvedl tehdy, že chce bránit národní zájmy před zkorumpovanými politiky a oligarchy. Majitel mediálních firem Médea Group a Empresa Media se kolem politiky angažoval už dřív. V minulosti pomáhal s financováním kampaně Straně zelených a později financoval Demokratickou stranu zelených, za kterou i neúspěšně kandidoval v roce 2009 do Evropského parlamentu.

