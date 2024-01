Poslední výstraha před vězením. Žalobce chce pro Liskovou trest za slova o Zelenském

Proruská aktivistka Nela Lisková se bude zodpovídat před soudem za nenávistné vyjádření vůči Ukrajině včetně jejího prezidenta Volodymyra Zelenského. Státní zástupce pro ni navrhuje podmíněný trest. Aktuálně.cz to potvrdil mluvčí soudu, kde se bude případ projednávat. Lisková je současně obžalovaná kvůli lži o místopředsedkyni Poslanecké sněmovny Olze Richterové (Piráti).

"Doufám, že každý, kdo podporuje tuto nacistickou zrůdu a jeho stoupence, ponese plnou zodpovědnost. Deukrajinizace a denacifikace Česka, to bude náš úkol," napsala Lisková loni v říjnu na sociální síti X, dříve Twitteru. Komentář doprovodila fotografií prezidenta Zelenského, jehož země od února 2022 čelí ruské invazi.

Policie vyřídila případ ve zkráceném řízení, postupuje tak za jasné důkazní situace. Sdělila jí podezření z podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Případ projedná Okresní soud v Ostravě. Jeho mluvčí Dalibor Zeha redakci popsal, jakou sankci pro Liskovou žádá státní zástupce.

"V případě uznání viny navrhuje jmenované trest od šesti do osmi měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu patnácti až osmnácti měsíců," uvedl. Pokud by soud žalobci vyhověl, Lisková by v případě dalšího deliktu musela do vězení. Kauzu začne v půlce února vyřizovat soudce David Blaheta.

Obžaloba za lži o Richterové

Soudce Blaheta s návrhem na potrestání kvůli slovnímu útoku na Ukrajinu projedná i další obžalobu, které proruská aktivistka čelí. I v tomto případě státní zástupce vyhodnotil její jednání jako podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.

"Předmětem obžaloby je jednání obviněné z let 2019 a 2020, jeho podstatou bylo opakované publikování štvavých a nenávistných výroků směřujících proti různým skupinám obyvatel, které uveřejňovala na sociálních sítích," sdělila redakci mluvčí ostravských žalobců Jiřina Navratilová.

Liskové žalobce v této kauze klade za vinu také výroky o místopředsedkyni Poslanecké sněmovny Olze Richterové. Rozšířila lež, podle níž Richterová prohlásila, že Česko je připravené přijmout desítky tisíc migrantů a nabídnout jim startovací byty.

Státní zástupce chce za to pro Liskovou šest měsíců s podmíněným odkladem na 18 měsíců. Soudce Blaheta se bude muset s oběma návrhy vypořádat najednou. O této obžalobě informovala také Česká televize.

Samozvaná konzulka

Lisková dříve uvedla, že si za svými výroky stojí. Vnímá je jako projevení názoru, na který má právo. V minulosti už stanula před soudem, šlo ale o civilní řízení. Žalobu na ni podala právě Richterová. Městský soud v Praze loni v lednu pravomocně nařídil Liskové, aby se poslankyni omluvila a zaplatila jí 50 tisíc korun.

"Je třeba si jasně říct, že šířit o někom lži na internetu, strašit občany nebo se uchylovat ke kyberšikaně opravdu není v pořádku. To potvrdil i soud. Manipulátorům se musíme postavit," reagovala na rozsudek místopředsedkyně sněmovny. Peníze podle svých slov poslala na dobročinné účely.

Lisková bývala členkou ČSSD, později měla stranickou průkazku hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Vedla také spolek zvaný Zastupitelské centrum Doněcké lidové republiky, tuto část Ukrajiny Rusko od roku 2014 okupuje. Vystupovala jako samozvaná konzulka. Soud však tento spolek roku 2017 jako nelegitimní zrušil.