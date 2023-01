Lidovci trvají na Hladíkovi jako ministru životního prostředí, zatím bude náměstkem

Lidovci dál podporují nominaci Petra Hladíka (KDU-ČSL) do čela ministerstva životního prostředí. Odmítnutí prezidenta Miloše Zemana Hladíka jmenovat označili v pátek v usnesení svého širšího vedení za protiústavní. Hladík se v pondělí stane na ministerstvu náměstkem, aby se zapojil do jeho řízení, sdělil předseda KDU-ČSL a vicepremiér Marian Jurečka, který nyní dočasně ministerstvo vede.

Jurečka řekl, že záležitost probral s premiérem Petrem Fialou (ODS) a informaci dostanou i lídři dalších koaličních stran. "Petra Hladíka jmenuji náměstkem ministra se všemi pravomocemi a vyčlením mu kompetence. Budu nadále ministrem," prohlásil Jurečka.

Dodal, že Petr Hladík bude mít přístup na jednání výborů sněmovny, Senátu, na jednání vlády. "Bude plně vtažen do agendy ministerstva," uvedl Jurečka. Hladík bude mít výčet kompetencí v době nepřítomnosti ministra včetně práva podepisovat určité dokumenty, dodal. Dosavadní náměstci na ministerstvu zůstanou.

Hladík v pátek poděkoval lidoveckému vedení za podporu. "Diskuse byla jednoznačná. Krok prezidenta není v souladu s ústavou," uvedl. Je podle něj důležité, aby ministerstvo "naplno jelo" a pracovalo na věcech, jako jsou adaptace na změny klimatu, ochrana vody či výdaje občanů za energie. Návrh, aby se stal náměstkem proto přijme. "Abych po tu dobu osmi týdnů, které zbývají do konce mandátu prezidenta, se mohl na ministerstvu věnovat jeho řízení," řekl.

Strana v usnesení také označila Zemanův postup za protiústavní a podle Jurečky by byla jednoznačně na místě kompetenční žaloba. S ohledem na to, že Zemanův mandát končí v první polovině března, by však takový krok nebyl praktický a Ústavní soud by těžko stihl rozhodnout včas, připustil. "Kdybychom byli půl roku před vypršením mandátu prezidenta, jednoznačně bych trval na tom, že je třeba kompetenční žaloba," uvedl Jurečka.

Zeman podle šéfa lidovců zasahuje do fungování demokratického právního státu, kde jsou pravomoci jasně definované. Zodpovědnost za obsazení vlády je na premiérovi a politická odpovědnost na jednotlivých navrhujících stranách a jejich lídrech, dodal. Zemana se nebude snažit přesvědčit, aby Hladíka jmenoval. "Je to nedůstojné, jak se to v minulosti dělo," konstatoval.

Hladík po středečním jednání se Zemanem řekl, že prezident ho není v tuto chvíli připraven jmenovat. Podle Jurečky nemají výhrady hlavy státu racionální základ. Týkaly se například Hladíkovy odbornosti nebo kauzy přidělování městských bytů v Brně, která oddálila podání návrhu na Hladíkovo jmenování. Kvůli kauze policie zasahovala i v Hladíkově kanceláři, z ničeho jej ale neobvinila.

Fiala taktéž trvá na Hladíkovi, opozice nominaci kritizuje

Po potvrzení Hladíkovy nominace trvá premiér Petr Fiala (ODS) na jeho jmenování. Předseda vlády také sdělil, že očekává, že se situace vyřeší během několika týdnů v souladu s Ústavou. "KDU-ČSL dnes potvrdila nominaci Petra Hladíka na pozici ministra životního prostředí. Proto nadále trvám na návrhu, který jsem minulý týden zaslal prezidentu republiky. Očekávám, že se situace vyřeší během několika týdnů v souladu s Ústavou ČR," uvedl v pátek Fiala.

Fiala s předáním návrhu na jmenování čekal více než měsíc. Chtěl mít jistotu, že Hladík kauzu dostatečně osvětlil. Zemanovi návrh zaslal po vánočních svátcích. Za vhodné řešení "situace, kdy prezident krátce před koncem svého mandátu opět nejedná v souladu s ústavou", pokládá rozhodnutí lidovců předsedkyně koaliční TOP 09 a předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová. "Věřím, že za pár týdnů budeme mít takovou hlavu státu, která bude své pravomoci dodržovat, " sdělila.

"Kážou vodu, pijí víno. Byli to hlavně lidovci, kteří nekompromisně požadovali, aby Jana Mračková Vildumetzová skončila na pozici místopředsedkyně Sněmovny, a to jen kvůli tomu, že na její svatbě byl člověk spojovaný s kauzou Dozimetr," uvedl Havlíček. "Nikdy s ním nespolupracovala, byl to známý jejího manžela. Ona pod tlakem odstoupila," dodal.

Mračková Vildumetzová rezignovala na pozici místopředsedkyně dolní komory kvůli tomu, že podnikatel Zakaría Nemrah, obviněný v kauze Dozimetr, byl svědkem na její svatbě a je také kmotrem jejího dítěte. "A nyní bez mrknutí oka trvají na Hladíkovi jakožto ministrovi, ačkoliv je přímým účastníkem brněnské kauzy. Dvojí metr. To mi vadí víc než osoba Hladíka," doplnil Havlíček.

"Hnutí SPD považuje toto jmenování za nepřijatelné. Petr Hladík je totiž součástí závažné korupční a kriminální kauzy ohledně nezákonného přidělování městských bytů ve velkém rozsahu na úrovni orgánů statutárního města Brno," uvedl Okamura a připomněl zásah policie v Hladíkově kanceláři.

Záležitost není podle předsedy SPD ani zdaleka vyřešena, stejně jako není zcela jasná Hladíkova role v ní. "Navíc, Hladík nabízel již minulý měsíc lukrativní politické trafiky na ministerstvu za statisíce korun svým lidoveckým spolustraníkům, aniž by měl s ministerstvem cokoli společného. To je rovněž nepřijatelné," dodal Okamura.

