Lidovci se připojili k ANO, chtějí přebytkem rozpočtu snížit dluh. ČSSD ho chce na důchody

AKTUALIZOVÁNO před 50 minutami

KDU-ČSL se přiklonila k názoru hnutí ANO, že by přebytek loňského rozpočtu měl sloužit ke snížení státního dluhu. Řekl to dnes po expertním jednání koaličních stran lidovecký poslanec Jaroslav Klaška. ČSSD stále chce použít část přebytku k vytvoření rezervy na účtu pro vyplácení budoucích důchodů. O tom, jak stát s přebytkem naloží, by definitivně měla rozhodnout vláda na svém pondělním jednání. Lidovci původně usilovali o o to, aby peníze posloužily k investicím. Vzhledem k tomu, že by bylo nutné příslušné projekty vypsat i uskutečnit ještě letos, strana nakonec usoudila, že by to bylo příliš komplikované a pravděpodobně by se vše nestihlo.

