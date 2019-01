Lidovci spustili na sítích anketu o sňatcích homosexuálů, výsledky jim ale odporují

Na facebookovém účtu KDU-ČSL se objevila nová anketa týkající se sňatků pro homosexuální páry. Konzervativní lidovci, odmítající dlouhodobě manželství gayů nebo leseb, se v ní svých příznivců ptají, zda má být pojem manželství vyhrazen pouze pro sňatek muže a ženy, nebo i pro páry stejného pohlaví. Výsledek je ale překvapivý: velká většina hlasujících se zatím vyslovila pro manželství bez ohledu na pohlaví. "Lidovci se ve věci hodnotových témat neřídí podle hlasování na sociálních sítích," komentuje výsledek průzkumu lidovecký poslanec Marek Výborný.

"Na dnešní den (sobota, pozn. red.) připadá světový den manželství. Jak vidíte pojem manželství vy? Mělo by zůstat výhradou pro svazek muže a ženy, nebo ho vnímáte jinak?" ptají se konzervativní lidovci svých fanoušků na Facebooku. Vytvořili k tématu dokonce anketu, v níž je možno podpořit manželství jako svazek muže a ženy, nebo naopak jako pojem zahrnující libovolné svazky.

Její prozatímní výsledky ale straníkům, kteří většinou vystupují proti jiným než tradičním svazkům, jejich dosavadní postup nepotvrdily. Sedmdesát jedna procent hlasujících totiž zatím podpořilo manželství bez ohledu na pohlaví. Toho se navíc zastávají také stovky komentářů po příspěvkem. Anketa je tak jedním z nejdiskutovanějších příspěvků lidovců za poslední dobu. Hlasovalo v ní více než šestnáct tisíc lidí, oficiálně má skončit za 5 dní.

"Neexistuje důvod proč by homosexuální páry měly být diskriminovány a neměly by mít možnost se vzít. Nikomu to neublíží a jsou lidi, kterým to život zlepší," píše jeden z komentujících pod anketou. "Na pohlaví nezáleží. Manželství by mělo být uzákoněno i pro páry stejného pohlaví. Anketa hovoří zcela jasně. Aneb udělali si anketu, ale hlasovali jim tam lidi," dodává další z uživatelů.

Jedním z pilířů lidovecké politiky je obhajoba tradiční rodiny, tedy ve složení žena, muž a děti. Na svém webu dokonce lidovci zahrnují pracující rodiny s dětmi mezi diskriminované skupiny. Poslanec za KDU-ČSL Marek Výborný například v posledním rozhovoru pro Aktuálně.cz řekl, že manželství není jako jít si koupit rohlík a nárok na něj nemůže mít každý.

Anketa o ničem nevypovídá

Své postoje nehodlá Výborný měnit ani v závislosti na výsledcích nejnovější ankety na lidoveckých stránkách. "Tady rozhodně neplatí premisa, že hlasující na Facebooku představují elektorát KDU-ČSL. Pro mě ta anketa nevypovídá vůbec o ničem. Lidovci se ve věci hodnotových témat neřídí podle hlasování na sociálních sítích," řekl Aktuálně.cz v neděli Marek Výborný.

Podle něj anketa ani není prostředkem, jak zjistit názory svých voličů. "My jsme tím chtěli hlavně upozornit na to, že byl světový den manželství a že jej chápeme jako svazek muže a ženy, a na tomto postoji se nic nemění," uvedl Výborný.

Upozornil také na to, že dvacet jedna procent dotázaných se zatím vyslovilo pro manželství jako svazek muže a ženy. "KDU-ČSL nedisponuje většinovým voličským potenciálem a dvacet jedna procent lidí je rozhodně skupina, která si také zaslouží, aby její názory a postoje někdo reprezentoval. A to jsme určitě my," dodal.

Stejný názor potvrdila také mluvčí KDU-ČSL Denisa Morgensteinová. "Anketa na sociálních sítích není stranické referendum, strana tak na svých postojích v závislosti na ní nic měnit nehodlá," řekla.

