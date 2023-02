Lidé z politiků nejvíce věří Babišovi s Okamurou, Fiala se propadl na čtvrté místo

Provoz na železniční trati z Prahy do Kolína přerušila v úseku z Peček do Kolína nehoda. Rychlík tam srazil člověka, který na místě zemřel. Nehoda se stala na přejezdu ve Velimi, v rychlíku z Kolína do Prahy cestovalo zhruba 90 lidí, nikdo z nich nebyl zraněn. Dálkové spoje jsou odkloněny, mohou mít zpoždění až 130 minut. Provoz by mohl být obnoven kolem 17:15. Řekli to mluvčí Správy železnic, policie a záchranné služby.

"Momentálně je zastaven provoz mezi Kolínem a Pečkami, dálkové spoje jezdí odklonem přes Nymburk, budou tedy nabírat zpoždění," řekl mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

"Šlo o muže a na místě zemřel, posíláme na místo koronera," řekla ČTK mluvčí záchranné služby Monika Nováková. Podle krajské policejní mluvčí Vlasty Suchánkové cestovalo v rychlíku z Kolína na Prahu zhruba 90 lidí, nikdo nebyl zraněn. "Ke střetu došlo na chráněném přejezdu, na místě jsou momentálně všechny složky integrovaného systému," řekl Suchánková.