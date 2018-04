Lidé v Brně i dalších městech demonstrují proti zneužívání moci vládou v demisi

před 27 minutami

Protesty jsou svolány i do dalších dvanácti měst Česka. | Video: DVTV

Akce zorganizovali dobrovolníci, kteří nesouhlasí s kroky premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO).

Brno - Proti zneužívání moci se vyslovili účastníci pondělního shromáždění v centru Brna. Na náměstí Svobody dorazilo podle odhadu nejméně 2000 lidí, prostor vymezený severní a jihozápadní stranou náměstí a tramvajovou tratí byl zaplněný lidmi. Pořadatelé účast odhadují až na 4 tisíce lidí, řekla Šárka Václavíková, moderátorka akce. Policie uvádí nižší čísla. Obdobná shromáždění se kromě Prahy a Brna konají také v mnoha dalších českých a moravských městech.

Akci zorganizovali dobrovolníci, kteří nesouhlasí s kroky premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO). Poukazují na jeho trestní stíhání a kritizují některá rozhodnutí vlády bez důvěry. Lidé měli transparenty s nápisy jako Babiše do koše nebo Nechceme estébáka premiérem.

Když řečník v úvodu akce zmiňoval výčet Babišových kroků, lidé křičeli fuj a hvízdali na píšťalky, nejsilněji při výzvě, aby se Babiš vzdal funkce. Chová se jako predátor, nás si ale koupit nemůže, zaznělo z řečnické tribuny na Babišovu adresu.

"Není normální mít trestně stíhaného premiéra," řekl například europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). Senátor Zdeněk Papoušek (za KDU-ČSL) citoval černošského aktivistu Martina Luthera Kinga. Nepokoje neustanou, dokud nepřijde spravedlnost, uvedl Papoušek.

"Jde nám o to, aby vláda nestrkala prsty do nezávislého vyšetřování případů," řekl Petr Boháč za výzvu Mantinely demokracie. Cílem výzvy je také to, aby veřejnoprávní média nemusela čelit tlakům policie a justice mohla nezávisle pracovat.

Nebude cesta zpět

Vystoupil také ředitel Divadla Bolka Polívky Ondřej Chalupský. "To, co se dnes děje, se neblíží roku 1989, ale roku 1948. Možná ještě nebyla porušena ústava. Ale až bude porušena ústava, tak už nebude cesty zpět," uvedl Chalupský.

Demonstrace proti Babišovi a vládě bez důvěry se dnes konají téměř ve dvou desítkách měst po celé zemi. U katedrály v Plzni se po 18:00 sešlo podle neoficiálních odhadů zhruba 400 lidí všech věkových skupin, včetně místních politiků z různých stran. Lidé podepisovali petice za slušného premiéra a slušnou vládu a také petici určenou poslancům ANO zvoleným v Plzeňském kraji. "Chodit na demonstrace nestačí! Pojďte si o tom popovídat," vyzývali organizátoři na plakátu a ještě před začátkem proslovů se rozhořely vášnivé debaty mezi odpůrci a příznivci Andreje Babiše.

Desítky lidí v Karlových Varech podepisovaly petici proti krokům vlády v demisi a prezidenta Miloše Zemana. Podle organizátorů už tam petici podepsaly stovky lidí a další budou moci přijit na tři petiční místa. Lidé, kteří se v centru lázeňského města sešli, volali protibabišovská hesla a hráli písně Karla Kryla.

Více než stovka lidí se shromáždila na náměstí Míru ve Zlíně. Také zde lidé podepisovali petiční archy kritizující kroky vlády a prezidenta. Účastníci nesli státní vlajky i transparenty, například s nápisem "Nás si nekoupíš". O hudební doprovod akce se postaral písničkář Ziggy Horváth, který patří k velkým obdivovatelům Karla Kryla.

Odhadem 400 až 500 lidí se dnes shromáždilo u Sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci. Akci přesně v 18:00 přišla podpořit zhruba stovka studentů, kteří se na Horní náměstí vydali pochodem od Zbrojnice se skandováním a provoláváním hesel. Na transparentech nechyběly nápisy jako "Nejsme tvoje firma", mnozí také nesli státní vlajku. Záhy se začala na náměstí tvořit fronta kvůli podpisu pod petici s výzvou k Babišově rezignaci. Mezi organizátory nechyběly i známé osobnosti, například první polistopadový rektor Univerzity Palackého Josef Jařab.

tmd red sd