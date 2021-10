Zahraniční turisté se po "covidových" letech vrací pomalu. Češi ale překonali rekordy

Vůbec nejvíc odlivem zahraničních turistů trpí pražské památky. Například na Pražský hrad se ještě předloni vypravilo v období od začátku června do konce srpna téměř 800 tisíc návštěvníků. Loni jich však za stejné období bylo jen 163 tisíc a obdobný počet turistů se do areálu vydal i letos.

"Po slabší návštěvnosti v červnu stoupl meziročně počet platících návštěvníků během července a srpna. Zhruba od poloviny července pozorujeme nárůst návštěvnosti Pražského hradu, opět už vidíme zaplněná nádvoří a plné jsou také návštěvnické objekty," popisuje mluvčí Správy Pražského hradu Jan Pastor.

Oproti loňsku podle Pastora sice ubylo tuzemských turistů, ale zase se zvýšil počet těch zahraničních, a to především ze sousedních zemí, dále z Francie, Španělska a Itálie. "Mezi návštěvníky ale stále chybějí Asiaté a Američané," dodává Pastor.

Důležité bylo, že se mnoho Čechů rozhodlo strávit dovolenou v tuzemsku a podpořili tak místní turismus - jen za červenec se v českých hotelích ubytoval víc než milion hostů, z toho tři čtvrtiny Čechů. Z hlediska domácích hostů se jednalo o rekordní číslo. „Nikdy v historii se v českých hotelech neubytovalo tolik českých turistů. Pomalu se k nám začali vracet i turisté ze sousedních zemí a států v dojezdové vzdálenosti autem, na které cílí také naše zahraniční marketingové kampaně,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu - CzechTourism Jan Herget.

Návrat cizinců je ale jen pozvolný a zdaleka zatím nemůže zacelit díru, která tu zůstala po vypuknutí pandemie a s tím souvisejícím odlivem zahraničních turistů v roce 2020. Nicméně rozdíl tu je: kdo se chtěl letos nechat očkovat, ten nejpozději v létě dávku vakcíny dostal. Cestování se tak stalo snazším a bezpečnějším než pro neočkované. Navíc, situace už nebyla nová a neznámá jako loni v létě, kdy se toho o covidu pořád mnoho nevědělo.

"Lidé už se pravděpodobně nebáli cestovat tolik jako minulý rok," potvrzuje mluvčí Prague City Tourism Klára Malá. Například Staroměstská radnice si tak oproti loňsku polepšila o čtyři tisíce návštěvníků. Je to ale pořád málo. "Návštěvnost zdaleka nedosahuje výše návštěvnosti roku 2019," podotýká Malá.

Výhrůžky kvůli respirátorům

Také římskokatolický hřbitovní kostel Všech svatých s kostnicí v Kutné Hoře - Sedlci měl během léta více návštěvníků než loni, a to o deset tisíc. Stále však platí, že o další desítky tisíc turistů slavná kostnice kvůli covidu přišla. I do Kutné Hory se obdobně jako do jiných tuzemských míst v létě vrátila část zahraničních turistů, nicméně většinu jich pořád tvořili Češi.

"Již se trochu rozběhl organizovaný cestovní ruch. Zaznamenali jsme větší návštěvnost organizovaných skupin, hlavně z USA a Německa. Dále navýšení přičítáme tomu, že se lidé přestali bát, a to jak místní, tak cizinci, a že mají chuť cestovat, poznávat a opět žít," vysvětluje ředitelka kostnice Radka Krejčí. Zvýšený zájem o prohlídku v Kutné Hoře zaregistrovali u lidí ze sousedních států, ale i ze zemí, z nichž sem dosud tolik nejezdili - jako například Nizozemska či pobaltských států.

Návštěvnost se oproti loňskému létu zvedla i liberecké iQLandii. Zatímco letos do ní během června až srpna zavítalo 142 tisíc návštěvníků, loni to bylo za stejné období o téměř třicet tisíc méně. V červenci a srpnu byla návštěvnost dokonce lepší než v roce 2019, tedy ještě před covidem. Přesto celkově přijelo méně lidí než předloni - podle ředitele Pavla Coufala to bylo ovlivněno tím, že v červnu nejezdily školy.

"Zatímco červenec se držel na standardních číslech, deštivý srpen čísla vystřelil raketově nahoru," popisuje Coufal. I zde chyběli cizinci, kteří jinak tvoří zhruba třetinu letních návštěvníků. "Češi ale výpadek nahradili. Vysoká návštěvnost nám tak umožnila vytvořit si finanční polštář na podzimní měsíce, které očekáváme s optimismem a zároveň lehkými obavami," říká ředitel.

Kvůli covidu byly v libereckém science centru odstaveny čtyři exponáty, ke kterým návštěvníci přikládají obličej, jinak vše zůstalo při starém. Tamní zaměstnanci se však museli v létě potýkat s návštěvníky, kteří si odmítali nasadit respirátor, i těmi, co kvůli tomu park nahlásili policii nebo hygieně. "Setkali jsme se ale i s výhrůžkami soudním sporem za náš poctivý přístup k nošení respirátorů," dodává Coufal.

Ačkoliv se tedy situace na mnohých místech oproti loňsku alespoň lehce zlepšila, zámek Lednice na jižní Moravě je důkazem, že to tak nebylo všude. Oproti loňskému létu přišla novogotická památka téměř o 35 tisíc návštěvníků.

"Důvodem je nejen úbytek zahraničních návštěvníků, ale také výrazně nižší zájem ze strany českých turistů. Lze si to vysvětlit tím, že rodiny s dětmi zvažují výdaje a využívají spíše procházek v zámeckém parku, plaveb na lodičkách, cyklovýletů a podobně. Setkali jsme se ale i s tím, že lidé nechtěli do interiéru s respirátory a měli obavu z prokazování bezinfekčnosti," vysvětluje kastelánka Ivana Holásková.

Léto zoologické zahrady nezachránilo

Oproti tomu některým zoologickým zahradám se během léta podařilo přilákat více návštěvníků než v loňském i předloňském roce. To je třeba případ Dvora Králové. Jak ale upozorňuje mluvčí zoo Michal Šťastný, několik tisíc lidí navíc, které zahrada získala v létě, bohužel nedokáže vynahradit výpadek v téměř rok trvajícím období, kdy byl královedvorský safari park zcela zavřen. Ačkoliv jaro ani zima nejsou pro zoologickou zahradu klíčové z hlediska návštěvnosti, ztráty se tak nepodařilo zcela dorovnat.

"Z dosavadní návštěvnosti máme opatrnou radost, jelikož přichází po velmi obtížných časech a škody nevyrovnala. Určitě pomohlo pro safari park příhodné počasí, stále komplikované cestování do zahraničí i zajímavé novinky, především Jezero hrochů nebo nová zvířata a mláďata, ze kterých mohu jmenovat například dva malé hrošíky liberijské, unikátní cibetky nebo slonici. A věříme, že lidi k nám zve i velmi intenzivní práce našich lidí na sociálních sítích," vyjmenovává Šťastný.

Také do plzeňské zoo zavítalo víc návštěvníků než loni i předloni. Letošní červenec, kdy přišlo 105 tisíc lidí, byl dokonce druhým nejúspěšnějším měsícem v historii zdejší zoologické zahrady. "Po létě 2010, kdy plzeňská zoo začala chovat velké savce, jde z hlediska návštěvnosti o druhé nejvíce populární prázdniny v historii," říká mluvčí zoo Martin Vobruba.

Počet návštěvníků se oproti roku 2019 snížil ostravské zoo, na druhou stranu i sem přišlo více lidí než loni. Zatímco zde před vypuknutím pandemie nemoci covid-19 tvořili asi 40 procent návštěvníků Poláci, letos jezdí hlavně Češi. I v tomto případě ale zoo výrazně chybí návštěvníci ze začátku roku. "Příjem ze vstupného pro nás znamená výraznou položku do rozpočtu na provoz. Momentálně však máme ztrátu kolem 110 tisíc lidí oproti rekordnímu roku 2019," dodává mluvčí zoo Šárka Nováková.