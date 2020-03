Liberecká nemocnice musela zastavit testování na koronavirus, nemá dostatek materiálu

Krajská nemocnice v Liberci se potýká s akutním nedostatkem testovacích sad na koronavirus. V pondělí se vydala se všech zásob, a musela tak všechny testy pozastavit.

"Kvůli nedostatku odběrových sad pro testování na Covid-19 jsme bohužel dočasně museli v Krajské nemocnici Liberec pozastavit testování. Naši zaměstnanci bohužel nemohou za to, že odběrový materiál není k dispozici," uvedla nemocnice v pondělí po poledni na svém Twitteru.

‼️Kvůli nedostatku odběrových sad pro testování na #covid19 jsme bohužel dočasně museli v #krajskanemocniceliberec POZASTAVIT TESTOVÁNÍ.

Naši zaměstnanci bohužel nemohou za to, že odběrový materiál není k dispozici ‼️

Omlouváme se a děkujeme za pochopení. — Nemocnice Liberec (@NemLiberec) March 30, 2020

Informaci Aktuálně.cz potvrdil mluvčí nemocnice Václav Řičář s tím, že nemocnice nyní nemůže nabírat další vzorky, testování by se ale podle něj mohlo znovu rozjet během odpoledne.

"Je to nějaká dočasná krize, i když totální krize. Podařilo se nám sehnat dodávku, takže během hodiny by se mohlo testování obnovit. Počítám, že od 15. hodiny by to mohlo zase fungovat. Každopádně je to tak, že zásoba je poměrně limitovaná," uvedl Řičář. Denně na místě provedou asi 200 testů, o víkendu polovinu.

Materiál si podle jeho slov nemocnice shání sama. "Občas nám něco přijde z ministerstva, ale jinak se každý zachraňuje, jak dokáže. Bohužel se nám nedaří mít velké zásoby čehokoliv," dodal.

Na výpadek na svém Twitteru reagoval také ministr vnitra Jan Hamáček, který má zásobování zdravotnictví na starosti. Nemocnici ujistil, že další sady jsou na cestě z Číny a že by se situace neměla opakovat.

50 tis. odběrových sad na PCR test #COVID19 přistane na Ruzyni zítra ráno, budou expres distribuovány @hasici_cr a @PolicieCZ na jednotlivá odběrová místa. @vnitro zajišťuje i další dodávky tak, aby se výpadek neopakoval. https://t.co/HRkEKpmg40 — Jan Hamáček (@jhamacek) March 30, 2020

Před dvěma týdny liberecká nemocnice také informovala, že má akutní nedostatek roušek a vyzvala lidi, zda by jí nedarovali nějaké ručně šité.

O nedostatku testovacích sad se hovořilo již v polovině března, nedostatkovým zbožím jsou především tyčinky pro odběr vzorků.

"Je to naprosto stejná situace jako s respirátory a rouškami, prostě poptávka po těchto sadách převyšuje naše možnosti i možnosti výrobce," sdělil před časem Aktuálně.cz ředitel firmy Dispolab, která je největším z dodavatelů testovacích sad v Česku. S nedostatkem nebo nízkým počtem sad se tak potýkají i další zdravotnická zařízení, o nedostatku materiálu a možném pozastavení testů nedávno informovala například fakultní nemocnice v Olomouci.