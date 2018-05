Libeňský most nakonec může být památkou, do sporu se vložil ministr kultury. Chce vyjádření Krnáčové

před 10 minutami

Ministr kultury Ilja Šmíd zvažuje, že zruší rozhodnutí svého úřadu, který odmítl prohlásit Libeňský most kulturní památkou. Primátorku Adrianu Krnáčovou proto vyzval, ať reaguje do měsíce na výtky.

Praha - Hlavní město má reagovat na připomínky Národního památkového ústavu a dalších institucí a spolků ke zbourání Libeňského mostu, které vedení metropole prosazuje. Vyzval je k tomu ministr kultury Ilja Šmíd, který zvažuje, že zahájí přezkumné řízení o tom, zda most přece jen neprohlásit kulturní památkou.

Šmíd minulou středu odeslal pražské primátorce Adrianě Krnáčové dopis, v němž ji žádá, aby město do měsíce reagovalo na podněty.

"Vyjádření hlavního města je nezbytné pro kvalifikované posouzení, zda mám v daném případě zahájit přezkumné řízení a případně zrušit či změnit rozhodnutí o neprohlášení Libeňského mostu kulturní památkou," uvedl Šmíd v dopise, který má Aktuálně.cz k dispozici.

"S ohledem na značný význam libeňského mostu pro hlavní město Prahu považuji za vhodné znát váš názor k obsahu uvedených podnětů ještě předtím, než zvážím další postup v dané věci," dodal Šmíd, který tak vyhověl návrhu rozkladové komise ministerstva, která výtky řeší.

Zatím platí verdikt rekonstruovat

Podle usnesení pražského zastupitelstva z jara 2016 by se měl most rekonstruovat. Jenže po únorovém rozhodnutí ministerstva kultury začal náměstek primátorky Petr Dolínek s odkazem na odborníky z Technické rady, kterými se obklopil, usilovat o to, aby se usnesení zrušilo a most se zboural a postavil nový.

Proti bourání je zase naopak řada odborníků včetně Národního památkového ústavu, České komory architektů či Institutu plánování rozvoje Prahy. A také řada občanských iniciativ.

Jednat o Libeňském mostu mělo zastupitelstvo před třemi týdny, ale protože si i kvůli sporům právě o tento bod zastupitelé neschválili program, museli se rozejít, aniž by cokoli projednali. Na tento čtvrtek proto bylo svoláno náhradní jednání a Libeňský most má posledním bodem programu.

Nepanuje shoda, oznámil Dolínek

Nakonec se ale o něm zřejmě jednat nebude. Náměstek Dolínek v úterý dopoledne na twitteru oznámil, že návrh na jeho projednání stáhne, byť "další skupina odborníků, Česká komora architektů a autorizovaných inženýrů, potvrdila, že nejlepším řešením je postavit nový Libeňský most".

"Přesto volání po odborné debatě je stále silné a na dalším postupu nepanuje shoda. Proto dnes požádám radu o stažení bodu k Libeňskému mostu ze čtvrtečního zastupitelstva," napsal Dolínek.

No otázku, zda jeho oznámení bylo reakcí na dopis ministra kultury, Dolínek neodpověděl.

"Odložit jednání je správné rozhodnutí. Na to, že probíhá rozkladové řízení, upozorňuji celou dobu," říká jeden z nejhlasitějších kritiků bourání, starosta Prahy 7 Jan Čižinský. Podle něj je předložený materiál do zastupitelstva špatně připraven například i proto, že nezohledňuje úřední procesy, které běží.

Video: Starosta Prahy 7 Jan Čižinský je zastáncem rekonstrukce mostu