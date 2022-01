Lhala o úmrtí seniorů po očkování. Musí se omluvit a zaplatit náhradu čtvrt milionu

Jana Peterková před rokem šířila na sociálních sítích nepravdivou zprávu, že v domově pro seniory v Měšicích u Prahy zemřelo po očkování proti koronaviru několik seniorů. Podle zjištění Aktuálně.cz Městský soud v Praze ve čtvrtek nepravomocně vyhověl žalobě organizace, která se o seniory stará. Peterková se za lež musí omluvit, zaplatit náhradu škody čtvrt milionu a videa smazat.

Vedle Patrika Tušla či Pavla Zítka je Jana Peterková součástí skupiny lidí, kteří šíří dezinformace o covidu a očkování nebo útočí na zdravotníky. Stejně jako oni je v exekucích a na své akce požaduje finanční dary od desítek tisíc lidí, kteří sledují její videa na internetu. Fanouškům se také pokouší prodávat trička a čepice. Natáčela se mimo jiné při tom, když olizovala kliky v areálu pražské nemocnice Bulovka, aby dokázala, že covid neexistuje. Je jedním z nejhlasitějších účastníků demonstrací proti covidovým opatřením.

V době nouzového stavu, kdy se stát pokoušel naočkovat proti covidu nejzranitelnější skupinu, tedy seniory, ale přišla ještě s další dezinformací. Na základě údajného svědectví zaměstnankyně domova pro seniory v Měšicích na Facebooku odvysílala, že v zařízení kvůli očkování senioři zemřeli.

Policie stále zkoumá, zda se tím nedopustila trestného činu. Provozovatelé domova pro seniory, společnost Antonia senior services, podali zároveň před rokem žalobu na ochranu dobré pověsti. Městský soud v Praze žalobě vyhověl a vynesl rozsudek.

"Soud uložil povinnost paní Peterkové omluvit se mému klientovi za šíření nepravdivých a dehonestujících informací. Omluva má být zaslána písemně a poté zveřejněna na facebookovém profilu žalované a dále na jejích webových stránkách. Konečně, soud uložil paní Peterkové i povinnost uhradit klientovi částku peněžitého zadostiučinění 250 tisíc korun spolu s úroky z prodlení a náklady řízení," potvrdil Aktuálně.cz advokát poškozených Robert Falbr.

"Podle rozsudku je jednak žalované zakázáno šířit nepravdivé informace o očkování seniorů v obci Měšice nedaleko od Prahy, které údajně mělo probíhat na přelomu let 2020 a 2021 a v důsledku kterého údajně docházelo k úmrtím, zhoršení zdravotního stavu," dodal Falbr.

Z verdiktu soudu "Žalovaná je povinná povinna zdržet se šíření informací o tom, že se pečovatelská služba oprávněné podílela na očkování seniorů vakcínou Pfizer/BioNTech v pečovatelském domě v Měšicích, že po provedeném očkování zemřelo několik seniorů, že po provedeném očkování se u několika seniorů rapidně zhoršil zdravotní stav, že jedna zaměstnankyně oprávněné, která se nechala očkovat, dostala vysoké teploty, začaly jí ochrnovat končetiny rukou a nohou, jako kdyby dostávala mrtvičku, a teď leží na přístrojích, že paní Václava Vondráčková působila u oprávněné jako pečovatelka i po červnu 2020 a že jednatelka oprávněné zfalšovala úmrtní listy."

Dezinformace domov poškodily

"Šířením dezinformací byla poškozena především naše pověst u klientů-seniorů, o které pečujeme. Senioři jsou bohužel náchylnější k důvěře v dezinformace, neboť je pro ně obtížnější rozlišovat skutečně podložené informace od nepravdivých tvrzení," uvedla vedoucí pečovatelské služby Katarzyna Anna Porubská pro Aktuálně.cz.

Dodala, že se setkávali s dotazy od seniorů, kteří se o nepravdivých informací doslechli. Někteří odmítali ošetření nebo si už nechtěli nechat pomáhat s osobní hygienou. Zveřejněná videa podle ní vyvolala mnoho nenávistných reakcí.

"Potýkali jsme se s obavou svých zaměstnanců, kteří měli strach jezdit služebními vozy, které jsou polepené logem naší společnosti, obávali se o své bezpečí a měli psychické problémy nejen jezdit autem, ale také vypořádat se s touto situací. Ještě dnes, rok po kampani paní Peterkové, musíme některým seniorům vysvětlovat, že šlo o nepravdivé informace," podotkla vedoucí pečovatelské služby.

Peterková soud ignorovala

Stejně tak podle něj soud Peterkové zakázal šířit i další související nepravdivé a dehonestující informace. Na videích Peterkové například zaznělo, že v obci Měšice docházelo k falšování úmrtních listů seniorů, kteří zemřeli po očkování. Senioři v pečovatelských bytech v té době kvůli nedostatku vakcíny ale ještě očkovaní vůbec nebyli.

"Tento zákaz v praxi znamená, že paní Peterková je povinna se nejen zdržet budoucího šíření takových zpráv, ale zejména že je povinna odstranit předmětná videa ze svých sociálních sítí," vysvětlil Falbr.

Peterková soud ignorovala, takže se ani nijak nebránila, i když ji soud předvolal. Proti nepravomocnému rozsudku se může odvolat. "Domnívám se, že šance na úspěch odvolání jsou jen malé, a to proto, že paní Peterková nevyužila svého práva účastnit se jednání," dodal advokát.

Pokud pravomocný rozsudek Peterková nesplní, žalobci podle něj zváží podání exekuce. Peterková má už celkem deset exekucí na desítky tisíc korun. Některé z roku 2010. V části z nich po ní exekutor vymáhá třeba jen tisíc korun. V posledním případě už po ní exekutor chce i náklady na proběhlý soud.

Vyjádření Peterkové Aktuálně.cz zjišťuje. V posledních dnech na Facebooku informovala o tom, že je v nemocnici.

Vše jsem si vymyslela, Peterková mě využila, přiznala pečovatelka

Proti dezinformaci se už krátce po jejím rozšíření ohradila samotná obec. Starosta napsal, že zdrojem nepravdivé informace je pečovatelka, která už se o seniory nestará. Někdejší zaměstnankyně pečovatelské společnosti Václava Vondráčková následně přiznala, že lhala. Svůj čin svedla na Janu Peterkovou, která jí prý nabízela finanční pomoc.

"Dnes jsem napsala omluvný dopis do pečovatelského domu v Měšicích, kde jsem se přiznala, že jsem si všechno vymyslela a že jsem byla ve špatné životní i finanční situaci a paní Peterková mně slíbila pomoc. Svůj slib nesplnila, v Měšicích byla sama, kolikrát, ani nevím. Ze svých reportáži si vybírá, co se jí hodí, vše sestříhala. Já si jsem vědoma své chyby a následky si ponesu sama. Nebudu to mít tak lehké jako paní Peterková, já si nemůžu dovolit právníky tak, jak slibovala," napsala Václava Vondráčková na stránku Jany Peterkové.

Bývalá televizní reportérka o práci v televizi Nova před lety přišla kvůli vztahu s podnikatelem Tomášem Pitrem, který v minulosti prchal před zákonem a byl odsouzen za podvod. Při pandemii covidu ale začala natáčet nové "reportáže". Tentokrát je však vysílá na sociálních sítích.

"Spolu s Patrikem Tušlem se účastní pronásledování vědců a lékařů a chodí obtěžovat klienty i personál očkovacích center, aby si vše natočila na sociální sítě a následně kasírovala peníze od svých fanoušků, kterým se snaží nakukat, jak bojuje za svobodu," popsal činnost Peterkové analytik Institutu pro politiku a společnost Roman Máca, který dlouhodobě monitoruje dezinformační scénu.

"V průběhu času hlásala, jak zakládá různé iniciativy a politické strany, což je jen další trik, jak vytáhnout z důvěřivců peníze tím, že i na toto jí mají zasílat peníze. Spolu s Tušlem zakládali stranu s názvem Neočkování, ale nikdy se nedostali dál než k tomu, že to vyhlásili na Facebooku," dodal Máca.

Na Facebooku Peterkovou sleduje téměř 42 tisíc lidí. Její videa mají v součtu stovky tisíc zhlédnutí. Loni v únoru ji policie začala prověřovat kvůli šíření poplašné zprávy i v další věci. Za to jí hrozí vězení.

Na videích tvrdila, že nemocnice jsou prázdné a o zdravotnících dokonce uvedla, že "nemají do čeho píchnout a pokuřují na pracovišti". "Už víceméně jde teď o všechno, o životy našich dětí, které brzo začne odvážet z karanténních uzavřených bytů armáda a bude jim násilím nutit vakcínu," deklamovala také ve videu.