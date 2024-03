Léků na černý kašel či záškrt je dostatek, dovážejí se další vakcíny

Počty případů žádné z infekcí, které se v současné době více šíří, jako je černý kašel, záškrt nebo tuberkulóza, se neblíží epidemické hranici. Potřebných léků a vakcín je dostatek, další pro děti se dovážejí z Velké Británie, řekl náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic (Piráti).

Letos lékaři evidují už 2750 případů černého kašle, od pondělí do středečního dopoledne 477. Více jich bylo naposledy v 60. letech, záškrtu v 70. letech. Tuberkulózy setrvale ubývalo do roku 2021.

"To, co evidujeme po pandemii covidu, je ovlivněno také tím, že byla restriktivní opatření ve smyslu ochrany jednotlivce, ať už nošení roušek nebo doporučení k nesetkávání se," řekla k tomu ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková.

U všech tří nemocí jsou podle ní známé cesty, jak je léčit, ale i nástroje, jak jim předcházet. A to vakcinací. Černý kašel se podle ní v populaci nepřestal vyskytovat, bylo ho ale málo.

"Nárůst výskytu onemocnění černým kašlem se pravidelně zvyšuje, zvýšení počtu pacientů pozorujeme každých tři až pět let," řekla Macková. Podobné nárůsty evidují podle ní další evropské země, ale i Austrálie. Záškrt se do Česka vrátil v roce 2022 po 27 letech, loni bylo sedm případů, letos do 6. března už šest.

Případů černého kašle do minulého týdne zaznamenal zdravotní ústav 2273, za poslední týden 608, za 2,5 dne tohoto týdne 477. Více případů černého kašle lékaři evidovali naposledy v roce 2014, kdy bylo za celý rok přes 2500 nemocných, předtím na začátku 60. let po zahájení očkování. Nejvíc pacientů je v současné době mezi 15- a 19letými, podle odborníků to může souviset i s tím, že očkováno je sice 96 procent malých dětí, ale účast na přeočkování v pěti a deseti letech je nižší.

Zdravotní ústav odhaduje, že letos mohou být řádově jednotky tisíc nemocných. "Dá se předpokládat, že tím, jak budeme víc venku, by se mohl nárůst postupně zmírňovat," dodala Macková.

Nemoc se projevuje špatně tišitelným zajíkavým kašlem, na který nefungují běžné léky, může docházet i k zástavě dechu a lapavým nádechům. Infekční je podle zahraniční literatury pacient pět dní, ale nakažlivý může být podle praktické lékařky Ludmily Bezdíčkové i později, pokud dráždivě kašle a vycházejí z něj kapénky.

Podle primáře infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Pavla Dlouhého se pacienti s černým kašlem s výjimkou hodně malých dětí nedostávají do nemocnic. Za navýšením počtu případů vidí i po covidu-19 zlepšenou diagnostiku, kdy PCR testování lépe odhalí nakažené.

"K tomu, abychom reagovali na současnou situaci s černým kašlem, je třeba zvyšovat proočkovanost dětí v pěti a deseti letech, věnovat se těhotným a každý dospělý by měl být přeočkovaný alespoň jednou v dospělosti," řekl předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.

Dospělí podle něj mají k dispozici vakcínu kombinující očkování proti černému kašli se záškrtem, tetanem a dětskou obrnou. Dostupné jsou podle něj desítky tisíc dávek. Samostatná pouze proti černému kašli dostupná není. Výrobce vakcíny pro děti podle ředitele odboru ochrany veřejného zdraví Matyáše Fošuma nahlásil výpadek, z Velké Británie bude dovezeno příští týden 10 tisíc dávek.

Dospělí si podle něj mohou nechat očkování proplatit zpětně z fondu prevence své zdravotní pojišťovny, pokud už příspěvek nemají vyčerpaný. Posuzuje se i možnost nechat jej hradit přímo z pojištění.