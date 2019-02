Lékař doporučil Zemanovi důkladnější prohlídku. Zda ji absolvoval, nechce Hrad říct

před 1 hodinou

Prezident Miloš Zeman by si měl nechat udělat důkladnější zdravotní prohlídku, která by vyloučila, zda přece jen nemá onkologický nález v raném stadiu. Uvedl to soudní znalec Pavel Šlampa, kterého si policie přizvala ve sporu mezi Zemanem a brněnským radním Svatoplukem Bartíkem, který dříve prohlásil, že má prezident rakovinu. Prezidentův mluvčí odmítl reagovat na dotaz, zda takové vyšetření prezident podstoupil.

Uvedené doporučení zaznívá v usnesení policie, která řešila Zemanovo trestní oznámení na Bartíka za jeho komentář na Facebooku z listopadu 2017, v němž uvedl, že Zeman trpí rakovinou a zbývá mu jen několik měsíců života. Usnesení, kterým policie vyšetřování odložila, získal deník Aktuálně.cz na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. O tom, že Zeman trpí rakovinou v pokročilém stadiu, informoval Bartík 7. listopadu 2017 těsně poté, co skončila možnost podat kandidátku do prezidentských voleb. "Má rakovinu, metastázy na více místech, svoji diagnózu zná už tři týdny, léčbu odmítl, prognóza tři až sedm měsíců, zdroj z pochopitelných zdrojů nezveřejňuji, konec hlášení," napsal Bartík, který byl tehdy radním městské části Brno-střed za Žít Brno, s tím, že jde o nejvyššího ústavního činitele, a je tedy veřejný zájem znát informaci o prezidentově zdraví. Zeman tehdy reagoval, že na Bartíka podá trestní oznámení a bude chtít pět milionů korun pro pomluvu. To také udělal. Současně 14. listopadu absolvoval zdravotní prohlídku, která žádné onkologické onemocnění nezjistila. "Z dodané spisové dokumentace Policie ČR a zdravotní dokumentace Ing. Miloše Zemana je evidentní, že ke dni 7. listopadu 2017 netrpěl pokročilým zhoubným onemocněním," uvedl znalec Pavel Šlampa, kterého policie požádala o vypracování posudku. Ten dodal 3. listopadu 2018. Ovčáček: Máte dotazy kremelského typu Jenže Šlampa upozornil, že lékaři Zemanovi udělali jen běžné laboratorní vyšetření krve, moče a CT. Podle Šlampy, který je přednosta Kliniky radiační onkologie Masarykova onkologického ústavu, by mohlo být vyšetření důkladnější. A doporučil také, aby je prezident absolvoval. "Komplexním fyzickým vyšetřením celého těla posuzovaného nebylo prokázáno zhoubné onemocnění, nicméně z preventivního hlediska byla doporučena doplnit některá vyšetření, která by mohla zjistit přítomnost časného zhoubného názoru," uvedl podle policejního usnesení Šlampa, který současně dodal, že tato vyšetření jsou pouze doporučená a v žádném případě závazná. Bartík nespáchal trestný čin tvrzením o Zemanově rakovině. Hrad se stížností neuspěl číst článek Zda ale Zeman doporučení lékaře vyslyšel, není možné zjistit. Místo odpovědí na otázky totiž mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček reaguje urážkami. "Na dezinformace kremelského stylu nereaguji," napsal Aktuálně.cz. Podobně usnesení policie získal i server Seznam, jehož otázky Ovčáček zveřejnil se svojí reakcí. I jemu odmítl odpovědět. "Píšete absolutní nesmysly a výmysly a tím zjevně účelově překrucujete celou dezinformační kauzu Bartík," uvedl Ovčáček na otázky redaktora Seznam.cz Radka Nohla. Soud: Zeman újmu neutrpěl, je znovu prezident Policie nakonec loni 18. prosince prověřování, zda se Bartík nedopustil trestného činu, odložila. Podle ní se nepodařilo prokázat, že by se pomluvy dopustil. K tomu je totiž nutný úmysl. "Je třeba dodat, že Ing. Miloš Zeman žádnou vážnou újmu na svých právech, ať již v osobní či ústavní rovině, neutrpěl, když navíc prezidentem republiky znovu zvolen byl," uvedl v usnesení o odložení policejní komisař. Prezident proti tomu prostřednictvím svého právníka Marka Nespaly podal stížnost, tu ale státní zástupce Arne Nekula 7. února zamítl jako nedůvodnou. A poukázal, že se Zeman může bránit například žalobou na ochranu osobnosti. "Napadené rozhodnutí policejního orgánu, stejně jako toto rozhodnutí státního zástupce, nezbavuje stěžovatele a případně další oprávněné osoby jejich práva domáhat se zadostiučinění, respektive uplatnění svých práv občanskoprávní cestou," napsal žalobce. Civilní žalobu, v níž požaduje odškodné pět milionů korun, Zeman podal již předloni v listopadu. Loni v červnu ale požádal o přerušení řízení, které podle databáze Infosoud stále trvá.