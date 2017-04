Češi utrácejí za nelegální "zázračné léky" miliony, riskují nejen peníze. Úřad je na prodejce krátký

před 1 hodinou

"Zázračné" léky ze zahraničních webů jsou sice v Česku zakázané, úřady na jejich prodejce ale nedosáhnou. Snaží se tak alespoň Čechy o nebezpečných lécích informovat. Když už ne kvůli vlastnímu zdraví, měli by být lidé obezřetní třeba i proto, že zásilky léků ze zahraničí mohou být bez náhrady zabaveny celníky.

Praha - Miliony korun ročně utratí Češi za "zázračné" přípravky ze zahraničí, které slibují rychlé zhubnutí nebo třeba léčbu impotence. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) chce v boji proti jejich distribuci posílit, ale zatím zůstává spíše "bezzubý". Prodej přípravků, které nejsou v Česku ani jinde v Evropské unii registrované, je totiž špatně postižitelný. Nabízené produkty i servery, na kterých se v Evropě zakázané prostředky inzerují, jsou totiž v zahraničí.

"Hledáme cestu, jak se s takovými výrobky 'poprat'," říká Lucie Přinesdomová, mluvčí SÚKL. Ústav plánuje, že k takovým webovým stránkám rozšíří informační kampaň na svém webu Nebezpečné léky, ve které bude lidi před neregistrovanými produkty varovat. Plošnou kampaň ani reklamu ale kvůli nedostatku peněz dělat nebude.

"Budeme informovat veřejnost na našem webu a Facebooku," uvádí Přinesdomová, jak bude posílení vypadat.

Protože se tyto "léky" často prodávají z ciziny, ústav nemůže webům jednoduše nařídit jejich stažení, jako je tomu v případě českých stránek. "Vždy o tom informujeme lékovou autoritu v dané zemi, možnosti zahraničních agentur jsou ale v takových případech různé," dodává Přinesdomová.

SÚKL tak nezbývá nic jiného než na tyto weby upozorňovat a lidi od nákupu přípravků odradit. Už nyní se zaměřuje na kontrolu internetu, má například dohodu s aukčním portálem Aukro, které na základě speciálního seznamu od ústavu stahuje nabídky některých léčiv.

Nelegální nebo padělané léky mohou být nebezpečné a lidé, kteří si je objednají, tím riskují poškození svého zdraví. Nejvíce se podle SÚKL na zahraničních webech a v diskusích na internetu prodávají léky na impotenci, hubnutí a růst svalů.

"Obecně je možné říct, že se jedná o výrobky, které by bylo možné označit za léčivé přípravky, ať už kvůli složení, nebo kvůli tvrzením, která výrobek doprovází, přestože nebyly zaregistrovány," vysvětluje Přinesdomová, proč takové nabídky SÚKL vlastně řeší. Jedná se třeba o to, kdy prodejce k přípravku napíše, že vyléčí nějaké konkrétní onemocnění, nebo má preventivní účinky, slibuje například zlepšení krevního oběhu. Mnohdy jde v podstatě o slovíčkaření.

Češi jsou za pochybná léčiva ochotni utrácet. Dokazují to statistiky celníků, kteří na poštách kontrolují balíčky poslané ze zahraničí. Loni zachytili nejvíce nelegálních léčiv či padělků ze Singapuru a Indie.

"V roce 2016 bylo zadrženo 4327 pilulek k léčbě poruchy erekce, odhadovaná škoda byla přes téměř dva miliony korun. O rok dříve bylo zadrženo přes tři tisíce kusů za 1,4 milionu korun," říká Martina Kaňková, mluvčí Generálního ředitelství cel.

Důvodů, proč Češi takové léky chtějí, je hned několik. Jedním z nich je touha ušetřit, protože cena zahraničního přípravku je nižší oproti tomu, co nabízí domácí trh. V případě, že si je člověk nechá poslat, se ale může stát, že mu balík ani nedorazí a zůstane u celníků. Peníze zpátky už nedostane.

Lidé si ale taková léčiva pořizují i proto, že chtějí obejít svého doktora. "Některé léky by jim ale lékař ani nemohl předepsat, protože by mohly zhoršit jejich zdravotní stav," doplňuje Přinesdomová.

Apetit na zahraniční "léky" mají i jinde. Loni v prosinci zachytili celníci na Rychnovsku kamion, který převážel ze Slovenska do Německa a Polska 144 tisíc tablet takzvané indické viagry, tedy léku na poruchu erekce, který není zaregistrovaný nikde v EU. Pokud by se je podařilo prodat, přišli by si indičtí výrobci na 28 milionů korun.

autor: Simona Janíková

