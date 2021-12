Otázky a odpovědi o očkování dětí: Proč je vhodné a bezpečné? Jakou vakcínu dostanou?

V Česku je od pondělí možné zaregistrovat k očkování proti covidu děti od pěti let, dosud to bylo možné jen pro starší 12 let. Kromě toho, že i malým dětem může koronavirus způsobit vážné zdravotní komplikace, pomůže jejich očkování k zastavení šíření epidemie. Jak je ale k očkování registrovat nebo kolik dávek je čeká? Aktuálně.cz odpovídá na nejdůležitější otázky k očkování dětí.

Předchozí 1 2 3 4 5 Pokračovat Proč je potřeba, aby se děti očkovaly? Jednoduše řečeno proto, že i ony mohou mít vážný průběh nemoci nebo mít po jejím prodělání vážné následky. "I když je nemoc covid-19 v dětském věku méně závažná než u dospělých, děti a adolescenti tvoří významnou část nemocných. Někteří mohou být hospitalizováni a vyžadují i intenzivní péči a dochází i k dětským úmrtím," uvádí ve společném stanovisku české společnosti sdružující lékaře. Od začátku epidemie bylo s koronavirem hospitalizováno již přes 1 250 dětí do čtrnácti let a osm dětí na nemoc zemřelo. Navíc vzhledem k vysoké nakažlivosti delta varianty viru i nízké proočkovanosti dětí na podzim prudce vzrostl počet nakažených dětí. Zároveň lékaři varují, že se u dětí, které covidem onemocní, může rozvinout nebezpečný syndrom, který postihuje zhruba jedno dítě z tisíce. "Projevuje se typicky za dva až čtyři týdny po kontaktu dítěte s koronavirem, takže hlavní nápor nemocných dětí teprve očekáváme v nejbližších dnech a týdnech," popsal přednosta pediatrické kliniky motolské nemocnice Jan Lebl. Předchozí 1 2 3 4 5 Pokračovat