Proti restrikcím i očkování. Demonstrace po celé Evropě se zvrhly v násilnosti

Povinné očkování, lockdown nebo konec uznávání negativního testu při vstupu do restaurací či divadel. Evropa se potýká s novou vlnou pandemie koronaviru, počty nemocných rychle rostou a vlády přijímají stále přísnější opatření. Mnohým občanům se to ale nelíbí. O víkendu vyšly do ulic desetitisíce lidí hned v několika zemích a protesty se často zvrhly v potyčky s policií.

