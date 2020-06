Radost i "deprese" po maturitě. Jen na nás nahrnuli úkoly, kritizují přípravu žáci

Mohli to být první žáci v historii Česka, kteří by maturitu absolvovali zcela bez dřiny. Jenže situace s koronavirem se uklidnila a čeští maturanti - na rozdíl od těch na Slovensku - museli tento týden zasednout k testům. Někteří si v úterý pochvalovali, že měli na přípravu díky nouzovému stavu více času, mnozí to ale vnímají spíše tak, že je situace znevýhodnila - a učitelé je nechali ve štychu.

"Většinou to byla tipovačka, ty literární autory jsem vůbec nevěděl," říká maturant Lukáš, kterého deník Aktuálně.cz oslovil před Karlínskou obchodní akademií v Praze krátce po maturitní zkoušce.

Spolu se svými spolužáky se po dokončení testu přesunul do okolních parků a ulic sdílet dojmy z maturitního dne číslo dva, na programu byl test z českého jazyka (jeho zadání najdete ve fotogalerii). Často u těchto debat nechyběl ani alkohol.

"Takhle vypadá deprese," řekl s nadsázkou Lukášův spolužák Martin. Svůj výkon viděl černě. A nebyl jediný.

Nedostatečnou přípravu vidí většina maturantů jako největší znevýhodnění

Nouzový stav nás nejvíce znevýhodnil právě při přípravě na maturitu, shodovala se většina maturantů, s nimiž deník Aktuálně.cz v úterý dopoledne hovořil. Kromě ztížené přípravy jim ale nohy podle jejich slov podkopávala také nejistota, kterou během celého období nouzového stavu prožívali.

"Nejhorší bylo, že jsme nevěděli, jestli maturity budou, nebo ne. Že budeme nakonec určitě maturovat, jsme se dozvěděli až měsíc před první zkouškou, jestli to oznámení bylo dostatečně dopředu, se uvidí," říká maturant Lukáš z Gymnázia U Libeňského zámku.

Povinnou maturitu už mají studenti za sebou Po úterku mají letošní maturanti povinné státní zkoušky za sebou. V pondělí se ve 13:00 psala angličtina a v úterý v 8:00 proběhl didaktický test z českého jazyka. Studenti, kteří si jako cizí jazyk vybrali místo angličtiny němčinu, španělštinu nebo ruštinu, psali test z cizího jazyka v úterý od 13:00. Oba dva testy má na starosti Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Cermat.

Podle jeho spolužáka Jakuba se Česko mělo vydat cestou, kterou zvolilo Slovensko, tedy cestou upuštění od zkoušek a udělení maturitního vysvědčení na základě průměru známek z vysvědčení. Protože nyní podle něj budou mít výhodu Slováci, kteří se hlásí na vysokou školu v Česku.

"S tím, jak to dopadlo, moc spokojen nejsem. Když se Slováci hlásí do Prahy na vysokou, tak maturitu nemusí vůbec řešit. My musíme řešit obojí najednou a ta příprava potom není taková, jaká by mohla být," vysvětluje.

Oba spolužáci se však shodují v tom, že jim velmi pomohly konzultace poskytnuté školou během domácí školní přípravy. Takovou zkušenost ale nemají zdaleka všichni.

Podle oslovených maturantů z Karlínské obchodní akademie byly naopak konzultace takřka zbytečné. "Konzultace sice byly, ale bylo to jen o tom, že jsme přišli do školy, kde nám řekli, jak budou maturity probíhat. To bylo celé. Učitelé ani pořádně nevěděli, co s námi mají dělat. Na konzultacích příprava na maturitu vůbec nebyla," uvedla maturantka Nikola. Zároveň řekla, že všechnu přípravu museli studenti dělat doma sami.

To potvrdil i její kolega z ročníku Martin. "Najednou se nám nahrnulo třeba přes dvacet úkolů stylem 'udělej to za týden a já ti potom pošlu dalších dvacet'," uvedl Martin.

Ředitel školy Petr Žák ale s tímto hodnocením nesouhlasí. "Konzultace, pomoc a podpora s přípravou na zkoušky pro žáky probíhaly od 11. do 25. května," uvedl ve vyjádření pro Aktuálně.cz.

Podle některých se ale absence školní výuky teprve projeví. "Ty didaktické testy si myslím nouzový stav vůbec neovlivnil, dělali jsme je ve škole ještě před uzavřením a příprava na ně stejně probíhá tak, že si zkoušíte testy z loňských ročníků na internetu," uvedl maturant Petr z Vyšší odborné a střední průmyslové školy dopravní. Podle něj se vliv nouzového stavu projeví až u ústních maturit.

Někteří dokonce byli toho názoru, že se díky pobytu doma naučili lépe, než kdyby museli chodit do školy. "Karanténu jsem využila maximálně a jsem spokojená s tím, že nám dala čas na učení. Stejně jsme neměli co jiného dělat. Pro mě je určitě lepší, že úřední maturita, jako je na Slovensku, nebyla, protože jsem se učila. Ta snaha je tak alespoň vidět. Rozhodnutí o tom, jak to s maturitami bude, přišlo podle mého názoru včas," uvedla studentka Petra z Karlínské obchodní akademie a VOŠE.

Mnoho maturantů zároveň přiznalo spokojenost s tím, že některé vysoké školy kvůli nouzovému stavu od přijímacích zkoušek upustily. Patří mezi ně například většina fakult České zemědělské univerzity nebo některé obory Českého vysokého učení technického.