Kvůli demonstraci před sněmovnou hrozí třem lidem pokuta. Hamáček postup policie hájí

Postup policie, která během demonstrace nezakročila, Hamáček hájí, ač shromažďovací zákon veřejná shromáždění v okolí parlamentu zakazuje.

Praha - V souvislosti s demonstrací před sněmovnou při červencovém jednání poslanců o vyslovení důvěry vládě ANO a ČSSD Andreje Babiše (ANO) hrozí několika lidem peněžitý postih. Vyplývá to z odpovědi ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) na písemnou interpelaci Jiřího Kobzy (SPD). Postup policie, která během demonstrace nezakročila, Hamáček hájí, ač shromažďovací zákon veřejná shromáždění v okolí parlamentu zakazuje.

"V šetření jsou tři osoby, které prostřednictvím megafonu podněcovaly dav ke hlasitému skandování hesel a projevů," napsal ministr v odpovědi na interpelaci, o níž informovalo čtvrteční Právo. Policisté podle Hamáčka zdokumentovali hlavně prohřešky proti shromažďovacímu právu, u nichž jsou podezřelí lidé označováni jako organizátoři akce. "Tyto přestupky byly oznámeny na Úřad městské části Praha 1. Dále byl zadokumentován přestupek proti občanskému soužití," uvedl ministr.

Stovky lidí tehdy protestovaly proti menšinové vládě ANO a ČSSD s podporou KSČM na Malostranském náměstí. Následně se účastníci vydali z náměstí před vchod do sněmovny. Později večer k nim nakrátko vyšel Babiš. Účastníci ho zahrnuli pískotem a výkřiky "hanba". Po několika sekundách se vrátil do budovy. Přispělo k tomu zřejmě i to, že podle některých svědků na Babiše mířilo několik předmětů, například koule zmačkaného papíru a zřejmě i plastová lahev.

Kobza se Hamáčka tázal také na to, proč policie tolerovala porušování shromažďovacího zákona, který demonstrace v okolí sněmovny zakazuje. Hamáček napsal, že policisté byli připraveni zakročit, ale "protiprávní jednání přítomných osob na úrovni přestupku proti právu shromažďovacímu nedosahovalo takového stupně intenzity, která by zákrok s ohledem na případná bezpečnostní rizika s jeho provedením opodstatnila". Postup policie pokládá ministr za "profesionální a v souladu se zákonem".

Kobza se s Hamáčkovými odpověďmi na své dotazy nespokojil. Interpelace se tak bude řešit na sněmovním plénu, zřejmě na schůzi, která začne příští úterý.