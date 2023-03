Kvíz: Čeští zločinci a vrazi. Znáte nejtěžší kriminání případy a jejich aktéry?

S odškodněním lidí, kteří se kvůli zpoždění sociálních dávek dostali do problémů a třeba se i zadlužili, zákon podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) nepočítá. Připustil přitom, že hlavně v Praze není výjimkou, že průměrná lhůta vyřízení žádostí přesahuje 70 dnů, u některých klientů dokonce i 150 dnů. Postupně se ale lhůty zkracují, i proto vzniklo v Liberci pracoviště, které přetíženým pobočkám s vyřizováním žádostí pomáhá.

"Další pracoviště by mohla vzniknout v Moravskoslezském a Ústeckém kraji," doplnil Karel Trpkoš pověřený řízením Úřadu práce ČR. V Liberci je na vyřizování pražských žádostí, a to nejen těch podaných on-line, vyčleněno 25 lidí, do budoucna by jich mělo být 50 až 60. Od března v Praze například začínají skenovat listinné podklady tak, aby se s nimi dalo pracovat v digitální podobě, což pomáhá práci zjednodušit. Do poloviny roku by podle Trpkoše měly takto pracovat všechny pražské pobočky.