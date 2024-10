Téměř 80 let staré kurty zmizí, Brno místo nich postaví školku. Tenisté se bouří

Brněnský tenisový klub s dlouhou historií teď bojuje o svou budoucnost. Přestože na jeho kurtech se hraje už téměř osmdesát let, chce je radnice zrušit a na jejich místě postavit školku. Tenisový klub Tesla už dostal výpověď z nájmu, jeho členové se ale nechtějí vzdát a na město podali žalobu.

Od konce druhé světové války zdejší klub vychoval už mnoho generací tenistů. Pavel Mudra v Tesle trénuje děti. Členem se stal v době, kdy mu bylo teprve 12 let. "Víceméně zde hrajeme celá rodina. Závodně zde hrával můj táta, hrají zde moje děti. A nejsme jediný takový případ. Je tady spousta rodin, které zde strávily víceméně celý život. Za ta léta, co zde trénuju, jsou to opravdu stovky dětí, které prošly výukou," popisuje Mudra.



V současnosti má klub 80 členů, z toho 40 dětí. Město chce klub přestěhovat. Vzniknout zde má místo kurtů devět tříd mateřské školky pro více než 200 dětí. Náhradní pozemky, které město klubu nabídlo, jsou prý nevyhovující. Místo současných sedmi kurtů by měli tenisté pouze čtyři.

"Pro udržení našeho klubu a počtu našich hráčů je to nepřijatelné," říká předseda klubu Tesla Vít Lánský. Proto se chtějí členové klubu s městem soudit. Jsou přesvědčeni, že by mělo vedení Brna podporovat rozvoj sportu.



Dohadování s městem trvá už více než rok. Město připouští, že jeho rozhodnutí ještě není definitivní. "Ještě prověříme jednu z možností, jestli bychom přece jenom školku nemohli umístit na jiné místo," říká brněnský radní pro sport Tomáš Aberl (TOP 09).