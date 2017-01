Stát by měl lidem přispívat na elektromobily, říká Brabec. Podle Chovance za smog často můžou Poláci

před 1 hodinou

Stát by mohl zhruba od roku 2018 přispívat lidem na nákup elektromobilů, prohlásil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Vyzval také města, aby připravila regulační řády, které odlehčí ovzduší v případech, kdy je zahalí smog. Je podle něj rovněž třeba bavit se o regulaci vjezdu aut do měst. Vláda také rozhodla, že urychlí nákup flotil elektromobilů nebo šetrnějších aut do státních úřadů a podniků. Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) upozornil, že ovzduší v Česku často znečišťují podniky v zahraničí, především v Polsku.

Praha – V reakci na současnou smogovou situaci by stát brzy mohl přispívat lidem na nákupu elektromobilů, řekl ve středu po jednání vlády ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Už dnes mohou města a kraje dostávat státní nebo evropské peníze například na nákup šetrnějších autobusů nebo aut. Podle Brabce by měly jít příkladem, kolem roku 2018 by mohli podporu získávat už i lidé, kteří si chtějí elektromobily nebo ekologičtější auta pořídit.

"Není to jen o elektromobilech, je to třeba i o vozidlech na CNG a celé flotile aut s lepšími parametry, než mají vozy na fosilní paliva – především diesely. Českým specifikem jsou také auta, která jezdí s vymontovaným filtrem pevných částic, což je strašné zvěrstvo, z výfuku pak jdou karcinogenní látky. Obáváme se, že takových vozů mohou v Česku jezdit desetitisíce," řekl Brabec.

Ministr vyzval města a obce, aby připravily takzvané regulační řády – tedy speciální krizové plány, ke kterým sáhnou ve chvíli, kdy je zahalí smog a bude třeba špinavému vzduchu odlehčit. Stejně tak zatím žádné české město nezavedlo takzvané nízkoemisní zóny, kam mohou vjíždět jen auta s nízkou emisní plaketou. "Například dočasné zavedení městské nebo regionální hromadné dopravy zdarma by mohlo k lepšímu stavu ovzduší přispět okamžitě. A je čas začít se bavit o regulaci vjezdu vozů do měst," uvedl Brabec.

Konkrétní řešení ale nechává na městech. "Základem je posoudit dopravní situaci v tom kterém městě a zvážit, co tam přinese reálný efekt," radí Brabec. Pomoct s tím mají experti. "Ministerstvo životního prostředí nabídne podporu na projektové manažery, kteří budou řídit projekty na zlepšení kvality ovzduší," doplnil po jednání vlády premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

Jeho kabinet zároveň rozhodl, že urychlí nákupy flotil elektromobilů nebo šetrnějších aut pro státní úřady a podniky. Stejně tak se uspíší dotace pro domácnosti na pořizování nových kotlů. Vyzve také krajské úřady, aby případně nerozšířily počet podniků, které by v případě smogové situace omezily výrobu.

S nákupem šetrnějších aut souhlasí i ministr vnitra Milan Chovanec. Česká pošta nebo policie už podle něj zčásti jezdí auty na plyn nebo méně ekologicky závadnými vozy. "Hlavní problém jsou ale některé průmyslové podniky mimo území České republiky, problém je hlavně v Polsku. Jsme mnohdy v zajetí svých sousedů, potřebujeme tlačit na okolní státy, protože to občas takzvaně vyjídáme za ně,” míní ministr.

autor: Adéla Skoupá