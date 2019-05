Kroťte své emoce a mluvte slušně, vyzvala rada ČRo své členy po Jandákových urážkách

Zase ministrem kultury by byl, bavič dělníků i rolníků Vítězslav Jandák. | Foto: Ludvík Hradilek

Rada Českého rozhlasu se na své květnové schůzi vrátila k vulgárním výrokům radního Vítězslava Jandáka, který urážel žurnalistu Jiřího Černého a komentátora Jindřicha Šídla. Předsedkyně vyzvala své kolegy, aby se do budoucna vyjadřovali slušně. Rada obdržela celkem sedm stížností, které se týkaly právě Jandákových vulgarit. Podle předsedkyně Hany Dohnálkové byly výroky radního Jandáka pouze jeho osobní názory, na které má každý radní právo. Uvedla však, že vulgarity by se na jednáních rady používat neměly.

"Za sebe bych chtěla apelovat na všechny radní, abychom se na veřejných schůzích vyjadřovali slušně a, i když to není lehké, krotili své emoce," řekla radním předsedkyně na schůzi rady, která se konala ve středu v hotelu Clarion v Ústí nad Labem.

Dohnálková řekla, že nebyla spokojena s tím, že vulgární výroky na dubnové radě zazněly, a přiznala, že její námitky měly zaznít už během inkriminovaného jednání rady.

"To by se na veřejných schůzích Českého rozhlasu dít nemělo," vysvětlila a dodala, že rada obdržela celkem sedm stížností, které se týkaly Jandákových vyjádření.

Výroky Jandáka jsou podle předsedkyně pouze jeho osobní názory, na které má každý radní právo. "Pan kolega nekomentoval agendu rady, nehovořil jménem rady a na toto má právo," uvedla na Jandákovu obranu.

Až ho potkám, tak mu ji fláknu

Jandákovo peprné vyjadřování bylo reakcí na rozhovor Jiřího Černého, který dal Deníku N. Černý se tam mimo jiné nechal slyšet, že kontrolnímu orgánu druhého největšího média veřejné služby v zemi nevěří, protože v něm "je Vítězslav Jandák a podobné kreatury".

Co řekl radní Jandák? O Jiřím Černém

"Já jsem v životě pana Černýho neviděl. A tento člověk o mně napíše, že jsem kreatura a dostal ho z rozhlasu. Já ho neznám, ptal jsem se, jestli ho mám zažalovat nebo něco. Ale ne, až ho potkám, tak mu ji fláknu. To říkám do záznamu, protože mě urazil absolutně." O kriticích

"Proč jsou lidé, kteří mají možná jiné myšlení, neustále v této zemi napadáni. Od lidí, o který bych si o ně neotřel boty. (…) Doufám, že si to budou nahrávat, pouštět a budou mě napadat, ale mě je to u prdele." O novinářích

"Já přece nemůžu od paní Machalický čekat něco chytrýho, inteligentního. Nebo od pana Šídla, od tohohle vodpadu. Nejde to."

Reakce Jandáka byla bouřlivá. "Já jsem v životě pana Černého neviděl. A tento člověk o mně napíše, že jsem kreatura. Já ho neznám, ptal jsem se, jestli ho mám zažalovat. Ale ne, až ho potkám, tak mu ji fláknu," prohlásil Jandák koncem dubna na zasedání Rady Českého rozhlasu. O novináři Jindřichu Šídlovi se zase Jandák vyjádřil jako o "odpadu".

Možné překročení zmíněného zákona by chtěla na půdě Poslanecké sněmovny otevřít Miroslava Němcová, místopředsedkyně volebního výboru, pod nějž spadají záležitosti médií. Na příštím zasedání výboru, jeho termín zatím není stanovený, by ráda zařadila bod, v němž poslanci Jandákův poklesek prodiskutují. "Budu chtít, aby na program schůze byl zařazen bod 'jednání Rady ČRo - výroky radního Jandáka'," sdělila Aktuálně.cz Němcová.

Výbor se věcí bude zabývat až na svém červnovém zasedání. "V květnovém výborovém týdnu byl výbor na služební zahraniční cestě," vysvětlil důvody posunu tajemník výboru Michal Marčík.

Iniciativa Němcové má vyústit v to, aby výbor navrhl odvolání Jandáka z rady. "Podle mě k porušení zákona došlo," vysvětluje zákonodárkyně. Na zasedání plánuje přizvat předsedkyni rady Dohnálkovou, aby se k excesu coby nejvyšší představitelka kontrolního orgánu rozhlasu vyjádřila. "Pak uvidíme, jestli se to vyvine i v pozvání pana Jandáka," poznamenala dlouholetá poslankyně.

Němcová by chtěla po domluvě s předsedou výboru Stanislavem Berkovcem vpravit bod už do návrhu programu, jejž výbor na začátku každého sezení schvaluje. "Aby ti, kteří budou na výbor přicházet, věděli, že se s tím počítá, a mohli se na to připravit," vysvětlila. Ve výboru však bude mít složitou pozici, aby dosáhla svého. Většinu v něm drží provládní ANO, KSČM a ČSSD, které byly vůči podobným excesům v minulosti imunní.