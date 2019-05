Fláknu mu ji, řekl Jandák. Vedení rady rozhlasu od jeho excesu dalo ruce pryč

Hrubé výroky člena Rady Českého rozhlasu Vítězslava Jandáka nejspíš zůstanou bez odezvy. Minimálně rada jako celek se zatím nemá k tomu, aby se k nim postavila. Ve středu zasedalo předsednictvo tohoto kontrolního orgánu, podle informací Aktuálně.cz nikdo z přítomných téma nezvedl. Jandák se neomaleně vyjádřil k několika novinářům, stálici české kulturní žurnalistiky Jiřímu Černému dokonce pohrozil útokem.

"Já jsem v životě pana Černého neviděl. A tento člověk o mně napíše, že jsem kreatura a dostal ho z rozhlasu. Já ho neznám, ptal jsem se, jestli ho mám zažalovat. Ale ne, až ho potkám, tak mu ji fláknu," prohlásil Jandák koncem dubna na posledním zasedání Rady Českého rozhlasu v reakci na předchozí Černého kritiku vlastní osoby. O novináři Jindřichu Šídlovi se zase Jandák vyjádřil jako o "odpadu".

Ve středu se poprvé od Jandákova excesu sešli vrcholní představitelé rady. Přestože v minulých dnech vystoupil proti Jandákovu prohlášení místopředseda rady Jiří Vejvoda, na středečním sezení předsednictva zůstalo téma bez povšimnutí.

"Vše, co jsem k tomu chtěl říct, jsem už řekl. Veřejně," sdělil k tomu Aktuálně.cz Vejvoda. Pro DVTV se například počátkem května vyjádřil, že výroky kolegy považuje za "hnus". Rada jako celek může k Jandákovým hrubostem zaujmout stanovisko na svém nadcházejícím zasedání, jež se koná 29. května v Ústí nad Labem. Nicméně Vejvoda se ho účastnit nebude, kvůli jiným povinnostem se s předstihem omluvil.

Na Jandáka si stěžovali posluchači

Místopředseda je přitom podle informací Aktuálně.cz jediný z rady, koho Jandákův slovník rozladil. Jinak řečeno na chystaném květnovém rokování rady nebude nikdo, kdo má potřebu se od ostrých slov kolegy distancovat. Předsedkyně rady Hana Dohnálková pro Deník N uvedla, že Jandákův výstup považuje za jeho soukromou věc. Vše tak směřuje k tomu, že exces, alespoň v rámci Rady Českého rozhlasu, vyšumí. Podle informací Aktuálně.cz přitom rada kvůli Jandákovu výstupu obdržela od posluchačů přes desítku stížností.

Není vyloučené, že svérázný radní, původním povoláním herec, v minulosti byl také poslancem ČSSD a ve vládě Jiřího Paroubka sloužil jako ministr kultury, svým verbálním útokem na novináře porušil legislativu. Zákon o Českém rozhlasu totiž praví, že dolní komora parlamentu může zbavit radního funkce, "narušil-li závažným způsobem důstojnost funkce člena rady".

Možné překročení zmíněného zákona by chtěla na půdě Poslanecké sněmovny otevřít Miroslava Němcová, místopředsedkyně volebního výboru, pod nějž spadají záležitosti médií. Na příštím zasedání výboru, jeho termín zatím není stanovený, by ráda zařadila bod, v němž poslanci Jandákův poklesek prodiskutují. "Budu chtít, aby na program schůze byl zařazen bod 'jednání Rady ČRo - výroky radního Jandáka'," sdělila Aktuálně.cz Němcová.

Došlo k porušení zákona, míní Němcová

Její iniciativa má vyústit v to, aby výbor navrhl odvolání Jandáka z rady. "Podle mě k porušení zákona došlo," vysvětluje zákonodárkyně. Na zasedání plánuje přizvat předsedkyni rady Dohnálkovou, aby se k excesu coby nejvyšší představitelka kontrolního orgánu rozhlasu vyjádřila. "Pak uvidíme, jestli se to vyvine i v pozvání pana Jandáka," poznamenala dlouholetá poslankyně.

Co řekl radní Jandák? O Jiřím Černém

"Já jsem v životě pana Černýho neviděl. A tento člověk o mně napíše, že jsem kreatura a dostal ho z rozhlasu. Já ho neznám, ptal jsem se, jestli ho mám zažalovat nebo něco. Ale ne, až ho potkám, tak mu ji fláknu. To říkám do záznamu, protože mě urazil absolutně." O kriticích

"Proč jsou lidé, kteří mají možná jiné myšlení, neustále v této zemi napadáni. Od lidí, o který bych si o ně neotřel boty. (…) Doufám, že si to budou nahrávat, pouštět a budou mě napadat, ale mě je to u prdele." O novinářích

"Já přece nemůžu od paní Machalický čekat něco chytrýho, inteligentního. Nebo od pana Šídla, od tohohle vodpadu. Nejde to."

Němcová by chtěla po domluvě s předsedou výboru Stanislavem Berkovcem vpravit bod už do návrhu programu, jejž výbor na začátku každého sezení schvaluje. "Aby ti, kteří budou na výbor přicházet, věděli, že se s tím počítá, a mohli se na to připravit," vysvětlila. Ve výboru však bude mít složitou pozici, aby dosáhla svého. Většinu v něm drží provládní většina ANO, KSČM a ČSSD, která byla vůči podobným excesům v minulosti imunní.

Jandákovu výpadu předcházelo vyjádření Jiřího Černého. Počátkem letošního roku byla ve hře varianta, že s ním Český rozhlas ukončí stávající spolupráci a zruší jeho pořad. Pro Deník N se veterán české kulturní novinařiny v této souvislosti nechal slyšet, že kontrolnímu orgánu druhého největšího média veřejné služby v zemi nevěří, protože v něm "je Vítězslav Jandák a podobné kreatury". Jandáka se deníku Aktuálně.cz zastihnout nepodařilo.