Křesťanství a LGBT+ nejdou proti sobě, naopak se propojují, chce ukázat syn faráře

Projekt Víra v barvách duhy spojuje zdánlivě neslučitelné: téma menšinové sexuální orientace a křesťanství. Desítky duchovních, teologů, historiků nebo biblistů ve videorozhovorech podporují manželství pro všechny nebo otevřeně mluví o biblických otázkách. Stojí za tím dvacetiletý Tobiáš Frýdl, který měl pocit, že z církví jsou slyšet jen odmítavé hlasy. A chtěl ukázat, že je tu i druhá strana.

"Oddal byste stejnopohlavní pár?" - "Pokud by to církev umožnila, neměl bych s tím problém. Naopak," odpovídá v jednom z videorozhovorů katolický kněz, teolog a církevní historik Tomáš Petráček.

K němu se přidávají další souhlasné hlasy. "První a nejdůležitější podle Bible, tak jak jí rozumíme, je láska," zdůrazňuje emeritní biskup Štěpán Klásek z Církve československé husitské. "Biblické základy pro svatbu dvou osob stejného pohlaví rozhodně máme," zdůrazňuje teolog Mikuláš Vymětal.

Vstřícný pohled zástupců různých křesťanských církví na témata LGBT+ (zkratka označující lesby, gaye, bisexuály, transgender a další lidi odlišné orientace či identity) přibližuje projekt Víra v barvách duhy. Pět desítek duchovních a odborníků na teologii či biblistiku otevřeně mluví o tématech, jako jsou manželství pro všechny nebo vztah homosexuality a Bible.

"Projekt je reakcí na často jednostranný pohled na téma LGBT+ lidí v českých církvích a snahou ukázat, že křesťanství není synonymem pro odmítavý postoj k LGBT+ lidem, jejich rodinám a dětem," píše zakladatel Tobiáš Frýdl na svém webu.

Videorozhovory už publikoval, veřejné představení projektu se bude konat 30. listopadu v kostele Husův sbor v pražských Vršovicích. Bude jej moderovat farářka Martina Viktorie Kopecká s hercem Janem Cinou.

Proud jde napříč církvemi i generacemi

Za Vírou v barvách duhy stojí Tobiáš Frýdl, dvacetiletý student FAMU a syn faráře. Zdůrazňuje, že jde o jeho soukromou iniciativu. "Neplní zadání ani úkol, ale bláhově se snaží o vstřícné propojení dvou zdánlivě neslučitelných menšin: LGBT+ světa a křesťanství," vysvětluje.

"Velkým množstvím respondentů jsem nechtěl převálcovat jiné názory. Chtěl jsem ukázat, že nejde jen o jednotlivce nebo osamělé hloučky, ale určitý myšlenkový proud, který jde napříč církvemi i generacemi," popisuje Frýdl. Přestože v křesťanských církvích jsou i liberální proudy, aktivnější odmítavé hlasy jsou podle něj slyšet daleko silněji.

"Měl jsem dlouhodobý pocit, že z církevního prostředí otevřený hlas nezaznívá. Čtu v komentářích, že to je nesmysl, jednostranný a zaujatý. Já ale ten pocit nemám. Naopak, přijde mi, že ta diskuse byla jednostranná doteď," říká mladík.

"Láska vždycky vítězí, byť to trvá dlouho"

V rozhovorech vystupují faráři, kazatelé, duchovní, teologové, experti na biblistiku i vyučující z univerzit. Zástupci římskokatolické, českobratrské evangelické, husitské a starokatolické církve.

Církev českobratrská evangelická má podle jejích zástupců velmi otevřený postoj, a to i oficiálně - umožňuje žehnat homosexuálním svazkům. "Zabýváme se tím dlouho. V roce 2006 vydala synodní rada obsáhlý materiál, kteří zpracovali naši vynikající teologové. Jednoznačně vyšel homosexuálům vstříc." říká evangelický farář Petr Turecký.

"Oficiální postoj římskokatolické církve považuji za nepřátelský," říká oproti tomu Jaroslav Lorman, teolog a ředitel organizace na pomoc seniorům Život 90. "Ale myslím si, že změna určitě přichází. Láska vždycky vítězí, byť to trvá dlouho. Otázka je, kdy to přijde a kolik to ještě bude mít obětí," uvažuje Lorman, který se v roce 2015 přihlásil k homosexuální orientaci.

"Čekal bych, že křesťané, pro které bylo po několika staletích pronásledování ulehčením, že se stali povoleným náboženstvím a mohli fungovat normálně, budou chápat i tuhle zkušenost. Manželství pro všechny není jen vyřešení praktických záležitostí, ale je to snaha cítit se ve společnosti bezpečně a rovnoprávně," míní Tomáš Petráček.

Od negativních reakcí autor čekal víc

Víra v barvách duhy má zatím podle Frýdla převážně pozitivní ohlasy. "Chodí mi zprávy, že pro spoustu lidí to je také téma a že něco takového tu chybělo," říká. Najdou se ale i lidé, kteří nesouhlasí. "Já jsem se i na negativní ohlasy celkem těšil, zajímalo mě, jak lidé budou reagovat a co k tomu řeknou. Čekal jsem ale víc," přiznává Frýdl.

Po spuštění projektu se mu ozývá hodně lidí, kteří s ním sdílí svoji zkušenost s církví jako členové LGBT+ komunity. "Někdy není úplně nejlepší, ale popisují i pozitivní příklady. Setkal jsem se s lidmi, kteří dokážou tahle dvě zdánlivě neslučitelná témata ve svém životě spojit," vypráví zakladatel. Být součástí církevní komunity a mít jinou sexuální orientaci podle něj není nemožné.

"Nerad bych to ale lakoval narůžovo, protože je mnoho společenství, pro které by to bylo problematické," uznává. "Vždycky záleží na situaci. Určitě jsou i společenství, která jsou v tomhle ohledu otevřená a přijímající," zdůrazňuje Frýdl a dodává, že v Česku jsou i "inkluzivní kostely", které veřejně deklarují, že toto téma pro ně není překážkou.

