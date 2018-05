Králová se vrátila, hned musela řešit hádky v síni. Soudí šéfa strážníků, který vzal řidiči telefon

před 2 hodinami

Šéf strážníků na Praze 1 je stíhán za to, že při zákroku vzal podezřelému ze špatného parkování mobil.

Praha - Soudkyně Helena Králová, která stála půl roku mimo službu, než ji v polovině dubna kárný senát vrátil talár, opět začala soudit. Ve čtvrtek zahájila projednávání případu šéfa strážníků na Praze 1 Miroslava Stejskala, který je obžalovaný ze zneužití pravomoci. Napadený Robert Link navíc žádá třicet tisíc korun nemajetkové újmy jako zadostiučinění za nepřiměřený zásah.

Případ se dá popsat jako banální konflikt: šéf strážníků na Praze 1 koncem předloňského roku kontroloval, zda má vozidlo stojící na místě pro invalidy v těsné blízkosti Václavského náměstí platný průkaz. Zaujalo ho, že řidič podle pohybu jako invalida nevypadal. "Jsem velmi citlivý na zneužívání výhod pro invalidy, parazitování," vysvětlil Stejskal.

S řidičem vozidla Linkem se postupně dostal do střetu, při němž mu odebral mobilní telefon, který po několika minutách vrátil vhozením dovnitř auta.

"Žádný právní předpis jej k tomu neopravňoval, zasáhl do majetkových práv jiného," konstatovala státní zástupkyně Zdenka Galková. Ta na Stejskala podala obžalobu pro zneužití pravomoci veřejné osoby, za které hrozí až pětileté vězení.

Telefon byla zbraň

Sám Stejskal ale tvrdí, že telefon odebral oprávněně. Považoval jej totiž za zbraň.

Link si podle obžaloby chtěl vyfotit jeho služební číslo. To ale Stejskal odmítá. "Jméno i číslo už dávno znal," řekl s poukazem na delší dobu trvání konfliktu. Navíc Linkův invalidní otec, který mezitím přišel, jej prý jako bývalý úředník městské části znal.

"Telefon měl namířen na můj obličej. Držel věc, která může být použita jako zbraň, a já mu ji odebral. Úmyslem bylo zabránit mu, aby mě poškodil na mých právech," popisoval Stejskal s tím, že se bál, že jeho záběry umístí například na sociální sítě a ty jej budou dehonestovat. A poukázal na dřívější případ, kdy youtuber MikeJePan natáčel strážníky a pak dával na internet sestříhaná videa, kterými je zesměšňoval. "V současné době je trestně stíhán," podotkl.

"Jak si má osoba, která stojí proti městské policie, bránit proti zákroku?" reagoval zmocněnec Linka Václav Voříšek. "Věděl, že tam míří policejní kamery," oponoval Stejskal. "Pro svoji potřebu natáčet můžu, ale nesmím to použít na internetu," uvedl Link.

"Proč jste nepovažoval za zbraň francouzské hole jeho otce, když jimi útočil na strážníka?" zeptala se státní zástupkyně. "To, zda jde o útok, může posuzovat jen ten, kdo tam je, to se od stolu posoudit nedá," řekl Stejskal s tím, že se otcem nezabýval.

A vzápětí se Stejskalův advokát Josef Kopřiva pokusil dokázat, že i předmět, zdánlivě vypadající jako telefon, může být zbraň. Do jednací síně přinesl elektrický paralyzér v jeho podobě, který rozezněl silným drnčením. "Jak je možné, že do jednací síně byla přinesena zbraň?" podivil se Linkův zmocněnec a žádal její zabavení. Soudkyně to ale označila za zbytečné.

Králová původně počítala, že verdikt vynese dnes, ale kvůli dlouhým řečem jak Stejskala, tak poškozeného Linka a jeho otce to nestihne. "Máme ještě šest svědků a bude nutné přehrání policejního záznamu. A pracovní doba soudu je do 16 hodin," uvedla na začátku polední pauzy.

Uvedený případ je přitom první, který začala řešit poté, co jí soud vrátil talár. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán a předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra na Královou loni na podzim podali kárnou žalobu, protože prý na funkci nestačí a dělá chyby. Kárný senát ale v polovině dubna konstatoval, že jako trest postačí snížení platu.

Byl již odsouzen za agresivitu

Stejskal okolnosti celého konfliktu popisoval více než hodinu. A poukázal na to, že Link byl agresivní a - jak si prý dodatečně zjistil - byl již i za agresivitu pravomocně odsouzen, a dokonce mu soud zakázal řídit.

V tom má pravdu: Městský soud v Praze Linkovi loni v dubnu potvrdil osmnáctiměsíční podmínku a tříletý zákaz řízení za to, že v roce 2015 postupně napadl dva řidiče, protože mu údajně nedali přednost. V jednom případě dokonce použil boxer.

Kvůli uvedenému incidentu je mimochodem stíhán i Link se svým otcem. Oba si totiž podle obvinění vymysleli, že jim policisté při zákroku zničili například oblečení či uvedený mobil. "Otec deklaroval roztržený svetr za 1600 korun, který podle záznamu neměl na sobě," poukázal Stejskal. Link starší ale tvrdí, že svetr měl - ale na těle pod bílým tričkem.

Pravdou navíc je, že uvedený průkaz pro invalidy skutečně byl falešný. To, jak se k Linkovi dostal, je stále v šetření. On sám tvrdí, že jej dostal od otce. Jeho otec Eugen se na téma odmítal před soudem bavit a na opakované otázky neodpovídal k věci. "Zkoušíte mě jako školáka," začal se rozčilovat po výtce, ať odpoví. Vše pak začalo přerůstat v hádku se soudkyní i advokátem Stejskala, až soudkyně Králová pohrozila, že jeho odpovědi může hodnotit jako pohrdání soudem.

Stejskal již není šéfem strážníků centrální městské části. Ředitel Městské policie Eduard Šuster jej dočasně převedl na jinou funkci. Pokud ale bude očištěn, je připraven jej vrátit na své původní místo.

Stejskal navíc loni v létě rozčeřil vody neobvyklým rozkazem: Kvůli tomu, že prý klesl počet přestupků, tak loni v létě strážníkům přikázal více pokutovat, především řidiče koloběžek, kol a vozítek segway. A sliboval, že bude bedlivě sledovat, kolik kdo vykáže pokut. "Nečinně se procházet po městě můžete ve svém osobním volnu, nikoliv pracovní směně," napsal