Policie vyšetřuje záhadné zmizení dvou muflonů. Zvířata někdo ukradl z chovu

Doba dožití mužů je 77 let a žen 83 let, dosud nejdelší, vyplývá ze statistiky

Život v Česku se začal po covidovém propadu znovu prodlužovat. Podle předběžných údajů by střední doba dožití mohla letos u mužů dosahovat 77 let a už žen 83 let. Překročit by tak mohla dosud…

