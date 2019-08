před 3 hodinami

Redaktoři Aktuálně.cz se vydali do záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Praze-Jinonicích, kde zaměstnanci pečují o 800 zraněných zvířat. S terénním pracovníkem také vyjeli do centra Prahy, kde záchranář odchytával mladé holuby, kteří by bez jeho pomoci nepřežili.