Koronavirus mají dva pracovníci finančního úřadu v Praze 10, do karantény jde 24 lidí

Nový koronavirus už je potvrzen také u pracovníků státní zprávy. První dva pozitivní případy hlásí finanční úřad v Praze 10. Dalších 24 zaměstnanců úřadu skončilo na dva týdny v domácí karanténě.

Nakažení pracovníci úřadu přišli do styku s více než dvěma desítkami lidí. "U pozitivních osob bylo dohledáno cca 24 epidemiologicky významných kontaktů, u kterých je nařizována povinná 14denní karanténa. Lidé v karanténě se mají zdržovat doma a sledovat pravidelně svůj zdravotní stav," informoval mluvčí pražské hygienické stanice Zbyněk Boublík.

Podle Boublíka jeden z nakažených nepřišel do kontaktu s návštěvníky úřadu z řad občanů. U druhého nakaženého úředníka hygienická stanice nemá informaci o tom, jakou pozici zastával.

Finanční správa na pokyn hygieniků nařídila plošnou dezinfekci prostor úřadu. Finanční úřad dostal za úkol poučit své zaměstnance, aby pečlivě sledovali svůj zdravotní stav a dodržovali pravidla osobní hygieny.

O nakažení dvou zaměstnanců informoval ve středu server TN.cz. Podle serveru byl první případ potvrzen v pondělí a druhý v úterý, úřad ale zůstal otevřený. Finanční úřad doposud nevyvěsil žádné upozornění ani na webové stránky, ani na vstup do budovy úřadu, tvrdí server.

Informaci potvrdil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). "Je to něco, co se může stát a bude se to stávat. Lidé se vracejí z těch oblastí, bohužel někteří tam jeli v období, kdy bylo upozornění, že se tam nemá jezdit, a přesto to takzvaně riskli. Než se jim projevily příznaky, chodili do práce," řekl ministr na tiskové konferenci.

Úřad podle ministra zůstane v provozu. "Není nutné dávat celý úřad do karantény, pokud byl ten člověk lokalizován v jedné kanceláři, pokud byl v kontaktu jen s nějakým okruhem kolegů, kteří jsou zajištěni," dodal Vojtěch.

Ministr Vojtěch ve středu odpoledne oznámil, že během dne přibylo 12 nových případů, takže v Česku je již celkem 75 pozitivně testovaných na koronavirus.