Koronavirus zamával i se střídavou péčí. Dovolat se pomoci je těžké, říká advokátka

Koronavirová epidemie a nouzový stav významně zasáhly také do života dětí ve střídavé péči. Na rodinné advokáty se obrací desítky rodičů s problémy, které jim mimořádná opatření v tomto směru způsobují. Někteří tatínkové odmítají dítě převzít, některé maminky ho zase vydat. A některé děti uvázly za hranicemi.

Tím, jak vláda přidávala další a další zákazy a nařízení, přibývalo také bezradných či zoufalých dotazů od rodičů, kteří mají dítě ve střídavé péči. Unie rodinných advokátů proto založila tzv. "Koroporadnu", kde na jejich žádosti o radu reagují. V čele tohoto "korotýmu" expertů stojí Daniela Kovářová, specialistka na rodinné právo a někdejší ministryně spravedlnosti.

Především varují, že i v době nouzového stavu a karantény lze sice podávat k soudu návrhy a domáhat se práva, nicméně praktického efektu v nejbližší době člověk patrně nedosáhne. Většina opatrovnických soudů totiž odročuje jednání a nařizují nová až na květen.

Rodinní advokáti také upozorňují, že styk rodičů s dětmi podle soudních rozhodnutí i dohod může stále probíhat, rodiče si mohou jezdit pro dítě i si dítě předávat, stejně jako může i nadále fungovat střídavá péče. Jsou-li obě rodiny zdrávy, předávání dětí podle nich nic nebrání. Opatření neomezuje rodiče, aby si pro dítě přijel a zase ho odvezl.

Dítě si teď nevezmu, nemůžu s ním být doma

Jeden ze dvou nejčastějších problémů se střídavou péčí v době koronaviru je tento: zejména otcové, kteří mají s matkou domluvenou střídavou péči, říkají, že za současné situace si dítě k sobě vzít nemohou.

"Nejdřív mi tvrdil, že je v karanténě, protože byl v Itálii. Jenže ta trvá čtrnáct dní a ty teď uplynuly. Tak jsem mu volala znovu, tentokrát říkal, že by s ním musel být celý den doma, když jsou teď zavřené školy, jenže to nejde, celý den je prý v práci a home office není možný," líčí Martina, matka dvou dětí na prvním stupni základní školy.

Advokátka Daniela Kovářová upozorňuje, že rodičovská odpovědnost je právem i povinností, ale domoci se toho, když ten druhý nechce, nyní příliš nejde.

"Zkusila bych se domluvit, zda by dotyčný partner mohl vykrýt alespoň část dne, nebo soboty, neděle, popřípadě zajistit hlídání jiným rodinným příslušníkem. Popřípadě se domluvit, že si jeden vezme ošetřování jeden měsíc a druhý rodič druhý měsíc," radí. Variantou prý také je domluvit se, že by se maminka tedy starala, ale tatínek za toto období poslal více peněz. "Žijeme nyní v mimořádné době a ta si žádá mimořádná řešení," shrnuje Kovářová.

Místopředseda Unie otců Aleš Hodina v této souvislosti tvrdí, že ve velké většině případů jsou u nás děti stále svěřovány do péče pouze matce a otci je stanoveno jen právo tzv. styku s dětmi. "Většinou tyto matky svou výlučnou péči o děti samy chtěly a někdy dokonce i aktivně bojovaly proti rovnoprávnému zapojení otce. A pak pláčou, že otec svého práva styku nevyužije, když jim by se to zrovna v této situaci hodilo," říká. "Odstavení otce od povinnosti pečovat o děti tak může být nevýhodou výlučné péče pro matky. U střídavé péče je to jiné. Tam mají oba rodiče právo a zároveň povinnost pečovat ve stanovených intervalech," dodává.

Dítě ti teď nedám. Mohlo by se nakazit

Druhý častý problém, kteří řeší především otcové, pak je, že se nyní marně snaží dítě získat. Matka jim ho nechce vydat, protože se obává, že by se jejich společný potomek mohl během otcova opatrování nakazit. Bojí se buď samotné cesty, popřípadě nedostatečných hygienických návyků v otcově domácnosti a širší rodině.

"Obracejí se na nás i otcové dětí, jejichž matky zneužívají současnou situaci a odmítají jim děti předat. Tyto otce upozorňujeme, že žádné z opatření neomezuje rodiče v tom, aby byli se svými dětmi. Usnesení vlády umožňuje i nezbytné cesty za rodinou, kam spadá i převzetí dětí do péče či ke styku. Naplňuje se tím totiž jedno ze základních práv rodiče i dítěte - právo na rodičovskou péči," říká místopředseda Unie otců Aleš Hodina.

Výjimkou jsou dle jeho slov případy, kdy rodič nebo dítě mají dočasně přímo zakázán kontakt s dalšími osobami z důvodu nemoci nebo podezření na nemoc.

"Obecně platí, že i v době krize platí všechny rozsudky a soudní rozhodnutí. Přísně vzato se matky, co nechtějí předávat dítě, chovají protiprávně a měly by to respektovat," říká advokátka Daniela Kovářová. "Tatínkové se však dneska těžko dovolají nějaké pomoci, protože soudy nyní většinou nesoudí. A když už budou soudit, tak jsou omezeny na krizové případy dítěte, což je v momentě, kdy mu jde o život nebo o zdraví," dodává. A to případ, že tatínek čtrnáct dní neviděl dítě, podle ní rozhodně není. Upozorňuje také, že stejně tak policie je potřeba dnes jinde a také Odbory sociálně-právní ochrany dětí jedou nyní v omezeném režimu.

"Maminkám říkáme: Neblázněte, předávejte děti tak, jak máte předávat. Ale bohužel se dnes ve společnosti rozmáhá panika a některé jsou tím zfanatizované," říká Kovářová.

Tatínkům radí, aby nyní nevolili silové prostředky, protože by ničeho nedosáhli, a zkusili se s maminkou domluvit. "A také dodávám, že doba je náročná, maminka se musí o dítě starat a ještě ho doma vzdělávat, takže se ho třeba ještě ráda na pár dnů zbaví, aby si odpočinula."

Dle jejích slov má dítě z hlediska zákona právo na oba rodiče, a naopak v žádném zákoně není psáno, kolikrát denně mýt ruce či jaký typ roušky má mít, respektive jaký stupeň hygieny bude dodržovat. Navíc tvrzení matky, že otec málo hledí na hygienu, není objektivní.

"Pakliže matka je natolik ‚zabejčená‘, že dítě v této době nevydá, měl by se s ní tatínek domluvit třeba na tom, že by se dítěti věnoval přes Skype a třeba ho doučoval do školy. Když se dneska děti učí pomocí Učítelky, proč ne s tatínkem přes počítač," radí advokátka. V tuhle chvíli se v případě, že jeden rodič odmítá spolupracovat, nedá dělat nic. Advokáti mohou napsat návrh na předběžné opatření, nicméně s ním nic soud neudělá. Pakliže by konal, bude matka maximálně dostávat pokuty.

Problémů je více. Některé děti uvízly v zahraničí

Na Koroporadnu rodinných advokátů se také obrací rodiče, jejichž dítě uvízlo u partnera v cizí zemi, například v Rakousku, což je při současném zavření hranic potíž. Tito oslovení experti upozorňují, že pokud nemá partner české občanství, nemůže ani vstoupit na území České republiky a předání by tak bylo komplikované. A pakliže má a s dítětem sem vstoupí, musel by se s ním stejně odebrat do čtrnáctidenní karantény. Je proto nutné zvážit, zda není jednodušší počkat do otevření hraničních přechodů.

Speciálně vytvořený tým odborníků na rodinné právo rovněž upozorňuje, že dítě ve střídavé péči je ve stejném bezpečí a stejném ohrožení, co se týče možné nákazy nemocí Covid-19 jako dítě žijící v normální rodině s oběma rodiči. V obou případech se totiž "sčítají sociální kontakty obou rodičů" a je jedno, zda žijí spolu či ne.

"Daleko důležitější je, v jakém prostředí se oba pohybují. Jediným rizikem ‚navíc‘ u střídavé péče je pouze sám akt cesty ke druhému z rodičů. Toto riziko je ale eliminovatelné dodržováním příslušných hygienických a antiepidemiologických opatření. Daleko vážnější újmou pro dítě může být zbytečné odloučení od jednoho ze svých rodičů," dodávají.

