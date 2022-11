Stál za miliardou pro Ukrajinu, pomohl tam poslat i tank. Teď u Černochové končí

Na ministerstvu obrany podle zjištění Aktuálně.cz končí náměstek pro průmyslovou spolupráci Tomáš Kopečný, z resortu řízeného ministryní Janou Černochovou (ODS) odchází na konci prosince. Kopečný byl jednou z hlavních sil při organizování vojenské pomoci Ruskem okupované Ukrajině. Na ministerstvu pracoval téměř deset let. V angažmá ve prospěch Ukrajiny bude pokračovat i nadále.

Tomáš Kopečný se 25. února spojil s tehdejším ukrajinským velvyslancem v Praze Jevhenijem Perebyjnisem. Byl pátek, den po začátku ruské invaze. Z jednání vzešla dohoda o uspořádání sbírky, z jejíhož výnosu se budou hradit nákupy zbraní od českých firem pro Ruskem napadenou zemi. Už v neděli v ní bylo 55 milionů korun. Hranice miliardy padla o necelý měsíc a půl později.

Letos v květnu vznikla kolem podnikatele Dalibora Dědka iniciativa Dárek pro Putina. Jedná se o další sbírku, v níž se mimo jiné povedlo vybrat 30 milionů korun na tank T-72. Stroj v říjnu zamířil opět na Ukrajinu na pomoc v boji s ruskou agresí. Transport a dodání stroje zajistilo ministerstvo obrany, za které se na akci znovu nejvíce podílel Kopečný.

"Moje téměř desetiletá práce na ministerstvu obrany se chýlí ke konci, protože jsem dostal nabídku, kterou jsem nemohl odmítnout. Abych ji mohl využít, 31. prosince skončím na pozici náměstka pro řízení sekce průmyslové spolupráce," potvrdil nyní Kopečný Aktuálně.cz odchod z ministerstva.

Bude se dál věnovat Ukrajině

Kde od 1. ledna bude Kopečný působit, není jasné. Protože nemá vyřízené všechny potřebné formality k nástupu do nové pozice, nechce ji zatím upřesnit. Profesní energii v ní však bude nadále soustředit na podporu Ukrajině. Země po neúspěchu ruské armády přímo v poli zažívá nejhorší vlnu raketových útoků od počátku invaze.

"Jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl, že bych opustil dres ministerstva obrany, bylo, že od 24. února jsem se drtivou většinu času věnoval Ukrajině. Od 1. ledna se jí budu věnovat možná ještě víc. Bude to mít širší záběr, ruská agrese je čím dál víc orientovaná na ničení kritické infrastruktury. Snažil bych se pomáhat tam, kde je potřeba," dodal.

Ministryně Černochová se navzdory otázkám Aktuálně.cz komentáře k ochodu svého náměstka zdržela. Kopečný sám neřekl, jak zprávu o jeho odchodu přijala. Jen podotkl, že svůj záměr jí prostě oznámil. "Na pozici náměstka bude vypsáno výběrové řízení," řekl mluvčí resortu Jiří Táborský.

Na stáži u zvláštního poradce šéfa NATO

Kopečný přišel z neziskového sektoru na ministerstvo obrany v květnu 2013, kde další tři měsíce působil v kanceláři prvního náměstka coby poradce pro Afriku. Následující půlrok strávil na stáži v útvaru zvláštního poradce tehdejšího generálního tajemníka Severoatlantické aliance Anderse Fogha Rasmussena.

Od března 2014 působí na ministerstvu obrany nastálo. Ještě týž rok se začal profilovat coby expert na obrannou průmyslovou spolupráci. Její podstata spočívá v propojování zájmů resortu a armády se soukromým vojenským průmyslem, stejně jako v hledání partnerů pro zbrojaře v zahraničí.

Právě za Kopečného působení dostala průmyslová spolupráce jednu z nejvyšších priorit resortu. V lednu 2020 se během úřadování Lubomíra Metnara (za ANO), předchůdce Černochové, stala samostatnou sekcí ministerstva se třemi odbory. Kopečný se vyšvihl do jejího čela coby náměstek.

"Byli jsme v tom první země na světě"

"Nejvíc vděčný jsem za to, že jsem pomohl vytvořit samotný systém obranně-průmyslové spolupráce se zahraničím," popsal Kopečný nejvýraznější počin své éry na ministerstvu. Jeho lidé organizovali výpravy českých zbrojařů do zahraničí, kde získávali nové partnery pro svůj byznys. Výsledkem bylo znásobení objemu českého vývozu.

Vyvrcholeném této snahy bylo loni v únoru založení Agentury pro mezivládní obrannou spolupráci. Slouží českým vojenským průmyslníkům, kteří chtějí se zahraniční vládou uzavřít kontrakt o dodávce zbraní. Agentura se za ně zaručí, její dobrozdání hraje důležitou roli pro uskutečnění obchodu.

Kopečný také připomíná, že se za jeho působení povedlo začlenit do koncepce obrany proti hybridním hrozbám vedle státních aktérů také univerzity nebo výrazné hráče soukromého sektoru. Před dvěma lety s nimi provedl první zátěžové cvičení. "Byli jsme v tom první země na světě," podotýká.

Naopak coby svůj dluh cítí to, že v Česku se z vojenského pohledu málo daří využívat potenciál vesmírných technologií, umělé inteligence a automatických systémů, jež se vyvíjejí v civilním sektoru. "Žalostně málo to jsme schopni přenášet do armády," upozorňuje odcházející náměstek.

