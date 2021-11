Konvalinka: O očkování dětí můžeme diskutovat. Janeček ale lhal, že jim covid neškodí

Podnikatel Karel Janeček v pátek při vyhlašování ankety Český slavík prohlásil, že je proti očkování dětí, protože jim koronavirus neškodí. Nadační fond Neuron, který Janeček založil, se pak kvůli tomu rozhodl ukončit s ním spolupráci. Předseda vědecké rady fondu biochemik Jan Konvalinka v rozhovoru pro Aktuálně.cz vysvětluje, že Janečkovy postoje jsou dlouhodobě v rozporu s vědeckým poznáním.

Nadační fond Neuron na podporu vědy, v čele jehož vědecké rady stojíte, se v neděli rozhodl po vystoupení Karla Janečka na pátečním vyhlašování soutěže Český slavík s ním ukončit spolupráci. Proč?

To nebylo po jednom vystoupení. Pan Janeček se během posledního roku opakovaně vyjadřoval v tisku nebo jinde a zpochybňoval opatření, zlehčoval vážnost koronaviru a často se vyjadřoval způsobem, který nebyl v souladu se současným vědeckým poznáním. To, co se stalo na Českém slavíku, bylo vyvrcholením dlouhodobého trendu, který vědecká rada pozorovala s velkou nevolí. Nebylo to jedno jediné vystoupení.

Související Fond Neuron ukončil spolupráci s Janečkem kvůli proslovu na Českém slavíkovi

Druhá věc je, že pan Janeček naznačuje, že má určité politické ambice, což je samozřejmě úplně v pořádku. Nadace, která sbírá peníze od sponzorů a podporuje českou vědu, však nemůže být spojena s žádnou osobou, která usiluje o politickou funkci.

Rozhodnutí ale přišlo až po jeho vystoupení na vyhlášení soutěže Český slavík. Bylo to vyjádření něčím jiné, nebo proč jste s ním spolupráci ukončili zrovna teď?

Protože to bylo vyjádření před dvěma a půl miliony diváky v hlavním vysílacím čase televize Nova, což už je významné, a my jsme s tím nechtěli být spojováni. Pozor, to neznamená, že na to nemá pan Janeček právo. To samozřejmě má a je to úplně v pořádku, že má nějaké názory, ale my s nimi nechceme být spojováni.

Kdy padlo rozhodnutí spolupráci ukončit?

Bylo to na základě spontánní žádosti celé řady členů vědecké rady, na které jsme prostě museli během neděle reagovat.

Byla na tomto rozhodnutí stoprocentní shoda ve správní radě?

Ve správní radě stoprocentní, ve vědecké prakticky také. Nezaregistroval jsem jediný hlas proti tomu.

Karel Janeček během svého proslovu brojil proti očkování dětí. Není to ale přece jenom relevantní názor?

To, že není nutné děti očkovat, je samozřejmě zcela legitimní názor. A celá řada vědců ho sdílí. Jenže to není to, co on řekl. On tvrdil, že dětem koronavirus nijak neškodí. Jenže to jednoduše není pravda. A tuhle věc říká opakovaně, to neřekl jenom na Českém slavíku, to nebyl přeřek.

Je legitimní otázkou, jestli očkovat děti. Jestli je máme očkovat povinně, je další legitimní otázka, o které můžeme diskutovat, ale ne v televizním přenosu na Nově. Ale to není to, co jsme mu měli za zlé. On řekl výrazně - a slyšeli jsme to od něj opakovaně -, že dětem koronavirus neškodí. Pět dětí, které loni zemřely, a třicítka, která nyní leží na jipce, by s ním nesouhlasila.

V Janečkově proslovu ale byl kladen také důraz na to, že se očkovat děti nemají. Na to máte jaký pohled?

Nezlobte se, ale do této diskuse se pouštět nebudu, protože nevím. Nejsem lékař a není to můj úkol. O to opravdu nejde. Očkování pro děti není v Evropě ještě vůbec schválené. Takže to je absurdní diskuse. Až uvidíme data, zjistíme bezpečnost a uvidíme, jestli to Evropská léková agentura schválí, tak potom o tom můžeme diskutovat. Teď ale opravdu nevím.

Já jsem vědec a dívám se na data. To je to, co mu mám za zlé. Díky datům víme, že koronavirus dětem škodí, jenže tato data pan Janeček opakovaně popírá. S tím se nemůžeme smířit.

O to nám šlo. Můžete si i všimnout, že v našem prohlášení slovo "očkování" vůbec nepoužíváme, protože to je skutečně úplně jiná otázka. Jenže říct, že koronavirus dětem neškodí, je nebezpečný nesmysl.

Co znamená pro fond ukončení spolupráce s Karlem Janečkem? O jak velké peníze přijde?

Šlo asi o půl milionu korun ročně.

Jak velká ztráta to pro Nadační fond Neuron může být?

Myslím, že ji snadno nahradíme a že se objeví jiný mecenáš.

Rozhovor s virologem Grubhofferem. Proč je důležité očkovat děti?