Fond Neuron ukončil spolupráci s Janečkem kvůli proslovu na Českém slavíkovi

Nadační fond Neuron ukončil spolupráci s matematikem a podnikatelem Karlem Janečkem kvůli jeho proslovu při pátečním vyhlášení hudební ankety Český slavík. Janeček mimo jiné kritizoval protiepidemická opatření vlády a případné očkování dětí. Fond se od jeho vyjádření distancoval. Podle představitelů Neuronu popírá vědecké důkazy a zejména zlehčuje průběh nemoci covid-19 u dětí.

"Naše poslání je podporovat vědu založenou na faktech, která vede ke zlepšení života a ve které není místo pro nepodložené názory, ideologie nebo domněnky. Jsme nezávislí na jednání nebo názorech jakékoli konkrétní osoby," uvedl fond v prohlášení, pod kterým je podepsáno několik vědců, včetně předsedy Vědecké rady nadačního fondu Jana Konvalinky.

"Nesmíme podlehnout tomu hroznému tlaku na očkování našich dětí proti nemoci, která je nijak neohrožuje," prohlásil mimo jiné v pátek Janeček. V sobotu uvedl, že sociální zodpovědnost k umění patří. Podle něj je zodpovědné a správné vyjádřit veřejně vlastní názor na tak závažnou věc, jakou je očkování dětí proti nemoci, která jim podle něj přímo nijak neškodí. Janeček za obnovením hudební ankety Český slavík po čtyřech letech stojí.

Fond poukázal na to, že v poslední době sílí Janečkovy mediální aktivity, ve kterých Neuron zmiňuje. "K tomu správní rada uvádí, že pan Janeček o fondu nerozhoduje a na jeho chod nemá žádný vliv. Je pouze historickým zakladatelem a do letošního roku jedním z desítky mecenášů," uvedl fond.

Janečkovy názory jsou podle prohlášení fondu soukromé a v případě vakcinace jsou v příkrém rozporu s poznáním nejlepších vědců, se kterými Neuron spolupracuje. "Vzhledem k jeho prohlášením není další spolupráce mezi NF Neuron a Karlem Janečkem možná," dodal fond.

Nadační fond Neuron má za cíl zvýšit prestiž vědců v Česku. Od roku 2010 ocenil téměř 100 vědců a vědkyň.

Na Janečkův proslov reagovala v sobotu také televize Nova, která vyhlášení Českého slavíka v přímém přenosu vysílala. Uvedla, že bude muset s právníky hledat cestu, zda lze při dnešní mediální legislativě předejít v budoucnu podobným excesům, které se podle ní odehrály. Televize uvedla, že do složení hostů či do obsahu jejich projevů nezasahuje. "Zároveň se tímto pořadem potvrdil trend, který nabývá na intenzitě - kdy jedinec nebo společnost produkuje nebo vyrábí pořad, v jehož rámci prezentuje svoje politické či společenské názory," dodala Nova.

Podle výzkumníka z oxfordské univerzity Jana Kulveita by se každá nadace měla soustředit primárně na naplňování svého poslání. K politickým názorům a obchodním zájmům svých donorů nadacím nepřísluší se vyjadřovat. Pokud svými vystoupeními narušují výkon poslání nadace, měly by se podle Kulveita naopak ozvat. "Janečkův projev ovšem do oblasti poslání nadace dost výrazně zasáhl. Ne politickými postoji, ale zejména nesmyslem o tom, že covid nepředstavuje žádné riziko pro děti (což prostě není pravda), a strašením před vakcinací," napsal na Twitteru Kulveit.