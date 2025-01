Komise neshledala v postupu při střelbě na FF UK zásadní chyby, ANO nesouhlasí

Sněmovní vyšetřovací komise neshledala v postupu složek integrovaného záchranného systému při předloňské střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pochybení, která by ovlivnila skutkový děj události. Zjistila však nedostatky v operačním a taktickém řízení před střelbou. Se závěrem komise nesouhlasí poslanci hnutí ANO, kteří vypracovali oponentní zprávu.

Komise to uvedla ve zveřejněné závěrečné zprávě. Zároveň doporučila změny ve vybavení policistů či zbraňové legislativě. Univerzita uvedla, že zprávu komise vnímá jako další krok k objasnění tragické události, při které přišlo 21. prosince 2023 o život 14 lidí.

Závěrečnou zprávu poslanecké vyšetřovací komise uvedl na plénu sněmovny předseda komise Pavel Kašník (ODS). Zákonodárcům mimo jiné řekl, že komise vyslechla 29 svědků a jednala celkem 69 hodin. Po dvou hodinách debat sněmovna projednávání zprávy přerušila. Kdy se k němu vrátí, nestanovila. Podle Kašníka by to mohlo být za týden.

Zpráva shrnuje jak postup komise, tak důkazy, které při jednáních provedla. Popisuje i postup policistů před zásahem a během něj, komunikaci mezi operačními středisky, samotný průběh střelby a následnou reakci zdravotnické záchranné služby a hasičů.

Vyšetřovací komise doporučila policii, aby výrazněji označila policisty v civilu, zlepšila výzbroj i výstroj prvosledových hlídek. Poslanci uvedli, že některé útvary nemají dostatečný počet samopalů a nejsou jimi vybaveny všechny hlídky. Komise dále doporučila, aby policie analyzovala systém předávání informací či postupy při lokalizaci mobilních telefonů. Navrhla také zvýšit některá oprávnění policistů.

Do zbraňové legislativy navrhuje komise zařadit zákaz tlumičů na krátké zbraně, zpřesnit zápisy zbraní v registru a zlepšit oprávnění pro kontrolory držitelů zbraní. Telefonní společnosti by podle zprávy měly mít povinnost poskytovat policistům bezplatně lokalizační údaje mobilního telefonu. Policisté by měli mít přístup k podobiznám lidí evidovaných u státních institucí i soukromníků. Praktičtí lékaři by pak měli mít přístup do jednotně propojené zdravotní dokumentace.

Se závěrem komise, která neshledala v postupu složek integrovaného záchranného systému pochybení, nesouhlasí opoziční hnutí ANO. Jeho dva členové komise Jiří Mašek a Helena Válková vypracovali oponentní zprávu. Závěr komise podle nich neodpovídá ani zjištěnému průběhu události, ani souboru zásadních doporučení.

Na sněmovním plénu Mašek poukázal například na to, že zpočátku nikdo neprovedl lustraci v centrálním registru zbraní ihned po vyhlášení pátrání po potenciálně nebezpečné osobě. S doporučeními, která se týkají sdílení informací a takticko-operačních postupů policie, změn ve zbraňové legislativě, procesu lokalizace mobilních telefonů a komunikace s dalšími subjekty a osobami mimo policii, poslanci ANO souhlasí.

Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) jeho resort už velkou část z doporučení vyšetřovací komise naplňuje. Zmínil například zpřísnění zbraňové legislativy, propojení zbraňových a zdravotnických registrů, analytické nástroje nebo zlepšení komunikace s jednotlivými institucemi.

Při střelbě na FF UK přišlo o život 14 studentů a pedagogů. Krátce po útoku pachatel, který podle policie o pár dní dříve zavraždil muže a dvouměsíční dítě v Klánovickém lese na okraji Prahy a v den střelby také svého otce ve středočeské Hostouni, spáchal sebevraždu.

Univerzita Karlova v reakci na závěrečnou zprávu komise uvedla, že ji vnímá jako další krok k objasnění okolností tragické události. Vzhledem k rozsahu dnes zveřejněné zprávy potřebuje škola čas k důkladnému prostudování a vyhodnocení zprávy, aby k ní mohla formulovat stanovisko, stojí ve vyjádření.