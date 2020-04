Kolik rublů je odměna? vyhrožoval šéf Slušných lidí Kolářovi. Případ řeší policie

Stát chce do roku 2030 navýšit počet elektromobilů na stovky tisíc kusů, v případě pozitivního vývoje až na půl milionu. Právě elektromobilita by se totiž měla stát hlavním tahounem ekologizace tuzemské dopravy. Vyplývá to z návrhu Národního akčního plánu čisté mobility, jehož aktualizací se bude v pondělí zabývat vláda.

Podle dat Svazu dovozců automobilů je v ČR zhruba 8,1 milionu vozidel všech kategorií. Elektromobilů je nyní registrováno přes 3000 kusů, dalších téměř 200 000 aut má pak plynový nebo hybridní pohon.