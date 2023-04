Jsou to strašné peníze. Kalousek popsal, jak v Česku "zmizí" 100 miliard ročně

“Dluh státu je každý rok vyšší a vyšší, v roce 2025 budeme platit 100 miliard úroku. To jsou strašné peníze, které budou někde chybět,” varuje bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). Spolu s expremiérem Vladimírem Špidlou (ČSSD) souhlasí, že kromě dluhu státu je velkým nepřítelem Česka i vysoká inflace. “To je dlouhodobě naprosto nesnesitelné,” doplňuje Špidla ve společném rozhovoru.

Zatímco jeden předsedal levicové vládě, druhý jako středopravicový politik držel ochrannou ruku nad financemi státu. Špidla i Kalousek se přesto jasně shodují, že Česko má několik problémů, které musí řešit. A současný kabinet Petra Fialy je podle nich zatím neřeší, jak by měl: "Tahle vláda si vytvořila plán, který nemůže zvládnout," říká Špidla k tomu, jak se vláda staví ke konsolidaci veřejných financí. "Nemají jasný scénář, navíc něco řeknou a pak to udělají opačně," dodává Kalousek.

Bývalému předsedovi TOP 09 třeba vadí, že si vláda "koupila hlasy" loňským pětitisícovým příspěvkem na dítě. "Jako Babiš si kupujeme hlasy na dluh. Jsem nesmírně zklamán," kritizuje Kalousek a dodává, že by v současné situaci nezvyšoval ani rodičovský příspěvek. Naopak podle Špidly by se kabinet měl chovat solidárně, a to i jinými způsoby - třeba zavedením progresivní daně.

"Česko se neobejde bez zásadní daňové reformy. Ekonomická situace se mění a musí se zatížit 'silná' ramena. Není možné provádět konsolidaci tak, že se většina váhy přesouvá na ty, kteří jsou ve společnosti ti slabší," říká Špidla o tom, že se podle něj Česko zvýšení některých daní nevyhne. A recept Miroslava Kalouska na udržitelné finance? "Kromě učitelů a armády bych škrtal všude. Škrtal bych i dávky a s nimi i úředníky," dodává.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.