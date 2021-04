Kellnerovo stipendium mi otevřelo svět. Zesnulý miliardář pomáhal znevýhodněným dětem

Nejbohatší Čech Petr Kellner, který o víkendu tragicky zemřel na Aljašce, je známý především svými podnikatelskými aktivitami. Byl to však i významný filantrop. Podporoval například vzdělávání dětí, které by si ho jinak nemohly dovolit. Děti ze znevýhodněných rodin či z dětských domovů se díky nadaci manželů Kellnerových dostaly na gymnázium i na zahraniční univerzity.

Lukáš Kotlár vyrůstal v dětském domově na jižní Moravě, odkud odešel studovat na gymnázium Open Gate v Babicích u Prahy. Na gymnázium, jež roku 2005 založili manželé Kellnerovi, se dostal díky jejich nadaci, která podporuje ve vzdělávání děti ze sociálně slabších rodin i z dětských domovů. "Nadace mi platila studium v plné výši po celou dobu, co jsem byl na gymnáziu, a pak ještě dva roky na vysoké škole. Jako klukovi z dětského domova mi to dalo neskutečnou šanci, otevřelo mi to svět," líčí Kotlár.

Podnikatel Petr Kellner, který o víkendu tragicky zahynul při pádu vrtulníku na Aljašce ve věku 56 let, je známý především svými podnikatelskými aktivitami v rámci skupiny PPF, kterou založil a byl jejím majoritním akcionářem. V poslední době se například hodně mluvilo o jeho nákupu televize Nova, své podnikání však prostřednictvím firmy Home Credit soustředil především do Číny a Ruska.

Méně však veřejnost věděla o tom, že nejbohatší Čech společně se svojí manželkou Renátou stojí také za vybudováním nadace The Kellner Family Foundation, která podporuje mladé lidi ve studiu na střední a vysoké škole nebo na zahraničních univerzitách, ale také financuje vývoj léku na nádorová onemocnění. Zároveň stojí za spuštěním projektu Pomáháme školám k úspěchu, který se zabývá vzděláváním pedagogů a ředitelů škol.

Nadace vznikla v roce 2009. O dva roky později ji manželé sloučili s Nadací Educa, jejímž prostřednictvím financovali vzdělávání znevýhodněných studentů na zmíněném gymnáziu Open Gate. Cílem bylo poskytnout vzdělání nadaným dětem bez ohledu na sociální postavení, studují na něm tak i děti z dětských domovů či finančně znevýhodněných rodin (běžné rodiny za studium platí 256 tisíc korun ročně, varianta s ubytováním a stravou vyjde na 470 tisíc korun za rok).

Kellner rozhovory téměř nedával, v roce 2007 však udělal výjimku pro MF Dnes, které řekl, že se často jedná o děti s těžkým osudem, jejichž rodiče zemřeli třeba při nehodě. "Když se na ně pak podíváte po dvou letech, vidíte totální rozdíl. Podařilo se i to, že mezi platícími a neplatícími dětmi necítíme žádné bariéry. Jsem hrozně rád, že to funguje," řekl tehdy Kellner deníku.

Nadace v poslední výroční zprávě z roku 2019 uvedla, že v tomto roce poskytla na vzdělávací projekty v Česku 89,5 milionu korun. Na webových stránkách nadace se uvádí, že stipendium na gymnáziu Open Gate získalo od jeho vzniku 342 studentů.

Jedním z nich byl i zmíněný Lukáš Kotlár, který dnes pracuje jako ředitel PR agentury. Zároveň je šéfredaktorem časopisu Zámeček určeného pro děti z dětských domovů, na jehož provoz přispívají právě i manželé Kellnerovi.

Za studiem do Skotska či Oxfordu

Chomutovský rodák Jan Krajník přestoupil na gymnázium Open Gate, když měl nastoupit do sedmé třídy. Nadace za něj platila většinu školného a podpořila ho i při bakalářském studiu na University of Aberdeen ve Skotsku, kde později získal bakalářský titul z psychologie.

"Finanční podpora nadace mi umožnila rozvíjet se po osobnostní a vzdělávací stránce již od raného věku a poskytla mi příležitosti, o kterých by se mi před příchodem na Open Gate ani nesnilo," popisuje Krajník.

Nadace hradí nadaným studentům školné, cestovné i náklady v cizí zemi. Každoročně takto získá podporu zhruba padesát mladých lidí, někteří získají peníze i na studium na tuzemských univerzitách.

Dokončit školu na skotské univerzitě, konkrétně University of Glasgow, mohl díky nadaci také Daniel Řezníček. Nejdříve dostal stipendium od jiné české nadace, spíš se však jednalo o drobnější jednorázový příspěvek. První ročník pak ukončil jen díky podpoře fondu skotské univerzity pro nadějné studenty ve finanční tísni.

Před druhým ročníkem ale Řezníček věděl, že se na podobnou podporu nemůže spolehnout. "Obrátil jsem se tedy na The Kellner Family Foundation a se svou žádostí uspěl. Důležité je, že ačkoliv se žádost o stipendium podává každý rok, tak nějak se počítá s tím, že jakmile jste jednou jeho součástí, budete podporováni až do konce studia," vysvětluje Řezníček.

V posledních třech letech mu tak nadace uhradila většinu nákladů spojených s nájmem. Kromě nadace Řezníčka podporovala také rodina a přivydělával si prací. "Stipendium však bylo zcela zásadní, bez něj bych si na život ve Skotsku nebyl současně se studiem schopen vydělat," uvědomuje si.

V roce 2015 získal magisterský titul s vyznamenáním. Ze Skotska si do Česka kromě titulu Master of Arts přivezl také mnohá přátelství s lidmi z celého světa, zkušenosti s životem v jiné kultuře a prvotřídní vzdělání. "Bez zmíněné finanční podpory bych zkrátka dnes byl ve zcela jiné situaci, než jsem," dodává.

Nadace také nepřímo položila základ organizaci Nevypusť duši, která se zabývá duševním zdravím. Jedna z jejích zakladatelek, Tereza Růžičková, se totiž díky nadaci dostala na bakalářské studium experimentální psychologie na Univerzitě v Oxfordu, které by si jinak sama nemohla dovolit.

"Britské prostředí mě inspirovalo mnohem větší otevřeností a informovaností ohledně duševního zdraví. Na základě toho jsem v Česku spoluzaložila organizaci Nevypusť duši, která pořádá vzdělávací aktivity na toto téma," líčí Růžičková, která právě dokončuje doktorát v Oxfordu.

Doktorandský výzkum zaměřila na zkoumání léčby deprese a jedna z jejích studií se věnovala také on-line terapii u depresí během pandemie. Po doktorátu se chce Růžičková vrátit zpět do Česka, kde se chce věnovat psychologickému výzkumu a poskytování psychoterapie.

Speciál DVTV: Zemřel Petr Kellner. Nejbohatší Čech zahynul při nehodě vrtulníku