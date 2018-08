Ke komunálním a senátním volbám se minimálně ve čtyřech obcích připojí také referenda

Hlasovat se bude například o výstavbě bytů v Brně nebo o novém městském úřadu v Hronově.

Praha - Souběžně s komunálními volbami se v říjnu uskuteční minimálně čtyři místní referenda. Nový Lískovec v Brně ho vypsal k výstavbě bytových domů, lidé v Trubíně na Berounsku budou hlasovat o připojení obce ke Královu Dvoru, ve Velkém Beranově na Jihlavsku o průmyslové výstavbě a v Hronově na Náchodsku o novém městském úřadu.

Řadu by mohl rozšířit Liberec, kde vypsání referenda k pěti tématům iniciovalo hnutí Změna pro Liberec. Jeho konání musí ale počátkem září ještě podpořit městské zastupitelstvo.

V brněnské části Nový Lískovec budou lidé v referendu, které se uskuteční stejně jako komunální volby 5. a 6. října, rozhodovat o výstavbě bytových domů na Kamenném vrchu. Lokalita je jednou ze základních rozvojových oblastí pro bydlení v Brně a vzniknout by tam mělo až 35 domů s 550 byty, investice se odhadem pohybuje kolem miliardy korun.

Lidé v Trubíně by se měli v referendu vyslovit k tomu, zda se má jejich obec připojit k sousednímu Královu Dvoru. Podle navrhovatelů by to bylo výhodné z finančního hlediska. Zastupitelé Králova Dvora s případným připojením už souhlasili.

O vyhlášení referenda ve Velkém Beranově rozhodl krajský soud, na který se obrátil přípravný výbor referenda, podle nějž plánovaná výstavba logistického areálu společnosti Penny Market u obce zhorší tamní životní prostředí. Přípravný výbor míní, že stavba by vedla i k úbytku orné půdy, zatížila dopravu v obci a ovlivnila její vzhled. Zastupitelé návrh na vypsání hlasování původně nepřijali. Po rozhodnutí soudu budou lidé rozhodovat o tom, jestli má samospráva udělat všechny možné kroky k tomu, aby výstavbě zabránila.

Referendum, které se bude konat v Hronově, se týká nového městského úřadu a prodeje městského majetku. Z webu ministerstva vnitra vyplývá, že lidé budou mít tři otázky k zodpovězení, a to zda souhlasí s výstavbou nového městského úřadu v budově přístavby Jiráskova divadla, zda souhlasí s prodejem domu U Zeleného stromu a zda souhlasí s prodejem objektu radnice, č. p. 5 na náměstí Československé armády.