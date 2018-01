Starosta Prahy 1 kvůli referendu o nemocnici přirovnal Čižinského ke Goebblesovi, sklidil kritiku

před 5 hodinami

Starosta Prahy 7 Jan Čižinský se snaží o vyvolání referenda kvůli chystanému pronajmutí Nemocnice Na Františku soukromníkům. Starosta Prahy 1 Lomecký jeho snahu přirovnal k nacistické propagandě.

Praha - Starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký vyvolal kritiku svým vyjádřením ke snaze vyvolat místní referendum ohledně plánu radnice pronajmout soukromníkovi Nemocnici Na Františku. Starosta prohlásil, že jde o populismus spojený se záměrem starosty Prahy 7 Jana Čižinského kandidovat na primátora. Snahu přirovnal k nacistické propagandě. Proti výroku se ohradil starosta Čižinský i opozice Prahy 1, která se na sběru podpisů pro referendum podílí.

"Starosta Prahy 7 Čižinský nedávno vyhlásil, že chce být pražským primátorem a sbírá, kde může, podpisy pro své hnutí. Nemocnice Na Františku je ideálním prostředkem ke strašení občanů a populistické jízdě, za kterou by se nemusel stydět ani Joseph Goebbels," uvedl Lomecký v reakci na informaci, že iniciátorům referenda se o volebním víkendu podařilo sehnat dostatek podpisů pro vyhlášení plebiscitu.

Zmocněncem přípravného výboru referenda Pavel Čižinský, bratr starosty Prahy 7, se proti výroku ohradil. "Přirovnání k Josephovi Goebbelsovi je i žalovatelné. My ale nebudeme sestupovat na jeho úroveň, nám nejde o jeho urážky, nýbrž o Nemocnici Na Františku a o Prahu," řekl a dodal, že Lomeckého chtějí porazit nikoliv soudně, ale politicky.

"Panu starostovi bych doporučil, ať porovná, jak transparentně hospodaří Praha 7 a jak Praha 1. Pan starosta Lomecký prostě těžce nese, že ho občané donutili nezašantročit nemocnici," řekl starosta Prahy 7 Čižinský. Potvrdil, že právní kroky v souvislosti s výrokem neplánuje.

Vyjádření kritizoval i zastupitel Prahy 1 a člen přípravného výboru referenda za Zelené Petr Kučera. "Panu starostovi Lomeckému se zřejmě nelíbí, že se má podvolit vůli občanů. Doporučím mu, ať se sám postaví na ulici a ptá se místních lidí, co si myslí o jeho privatizačním záměru," uvedl.

Radní hlavního města minulý týden schválili záměr, aby nemocnici převzal magistrát. Vedení Prahy 1 nabídku přivítalo, byť s výhradami. Podle radnice s ohledem na připravovaná jednání snaha o vyhlášení referenda blokuje současné kroky směřující k vyřešení situace a jde o předvolební populismu.

Praha 1 nyní nabízí nemocnici soukromníkům prostřednictvím koncesní smlouvy, která by zajistila stávající rozsah služeb. Firmy mají pro podání nabídek čas do 23. ledna. Celková hodnota plánované koncese na 35 let je odhadována na 10,5 miliardy korun. Praha 1 stanovila nájemné půl milionu měsíčně, zároveň však podmínky koncese navrhují kompenzaci ze strany radnice řádově 50 až 60 milionů korun ročně. Konkrétní podoba smlouvy má vzejít z výběrového řízení.

Nemocnice Na Františku je jedinou nemocnici, kterou v Praze provozuje městská část. Vlastní nemocnici nemá ani magistrát, pouze Městskou polikliniku.