Když mi někdo strká kameru před obličej, je to útok, říká Zemanův příznivec po potyčce s novináři

před 2 hodinami

Při potyčce příznivců prezidenta Miloše Zemana s několika novináři ve volebním štábu byl jedním z nejagresivnějších účastníků Zemanův podporovatel Jan Šolta, který se často objevuje na akcích Strany práv občanů. Poté, co do štábu přijela záchranka k muži v bezvědomí, začali někteří příznivci vyhazovat přítomné novináře z takzvaného modrého salonku TOP hotelu Praha. Šolta, který se prezentuje jako bývalý vysokoškolský pedagog na VŠE, neváhal napadnout ani přítomné reportérky, které se zajímaly o to, proč záchranka přijela. "Ti lidé se chovali neadekvátně k tomu, co jim ukládá zákon," říká Šolta v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Tvrdí, že novináři muži neposkytli první pomoc.

Vy jste byl na akci jako podporovatel pana prezidenta Zemana?

Ano, jako podporovatel. Mohl jste tam být taky, kdyby vás někdo pozval.

Takže jste tam nebyl jako ochranka, jak se někde uvádělo?

Ne, to jsou výmysly.

Co se stalo poté, co jiný host položil muže, kterému se udělalo nevolno a ztrácel vědomí, na pódium?

Byl jsem nedaleko a viděl, jak ho jiný člověk pokládá a šel shánět nějakého lékaře. Sám jsem se tam předtím bavil se třemi lékaři z Karlovy univerzity, ale ti už tam nebyli. Já jsem ho zatím držel v klíně a snažil se ho oživovat. Na nic nereagoval, tak jsem ho různě poklepával, než přijde lékař. Žádal jsem při tom ty čumily, co jich část stála v otevřených dveřích a část přišla přímo až k nám, aby zavolali záchranku.

Potyčka s novináři se ale stala až po příjezdu záchranky. Tohle se tedy odehrálo předtím?

Nevím, jak dlouhá doba to byla, jak dlouho jsme čekali. Pak jsem vytáhl svůj mobil a zavolal jsem záchranku sám a oni mi říkali: Nám se zatím nikdo nehlásil. Takže oni tam čuměli, ale nikdo neudělal nic, aby zachránil svého kolegu. Tak pak se zeptejte na novinářskou etiku.

Já se ptám na ten okamžik, kdy už přijela záchranka.

Přijela záchranka a doktor říkal: Nepřekážejte, vypadněte všichni, běžte pryč. Tak jsme říkali: Běžte pryč, ale mezitím novináři a kameramani, co měli žluté visačky a kteří tedy neměli v modrém sále co dělat, tam vlezli.

Ale pan Rokytka (muž v bezvědomí, pozn. red.) a pán, co potom rozdával rány pěstí, měli také žluté visačky.

Já nevím. Jakmile skončila akce a odešla policie s prezidentem, tak tam někteří drze vlezli. Přitom tam neměli co dělat. Lidé s modrou visačkou si to platili a tihle jim kradli jídlo a pití, když to tak řeknu. Jak se tam dostali, to já nevím, zeptejte se jich.

Podle záznamů jste vyváděl ven jednu z novinářek.

To já nevím. Já jsem všem říkal: Vypadněte, tady nemáte co dělat. Nadával jsem jim: Jste hovada, protože nic jiného si nezaslouží, když se chovají takhle. To je pravda.

Bylo nutné to dělat tak agresivně?

Jestli jste tam byl, viděl jste, že nikdo nereagoval na několikerou výzvu, sami si otevřeli už zavřené dveře. Proč tohle dělali? To by tam museli být policisté s obušky. Znáte lidi.

Na dalším videu tlačíte na zeď jinou novinářku, dáváte ji ruku na obličej a pak jí shazujete telefon.

Nedávám, to mi zase neříkejte. Já jsem nikoho netloukl, nikoho jsme neudeřil, to by už ječeli.

Na videu je vidět, jak jste ji natlačil na stůl v tom modrém sále, kam podle vás novináři neměli přístup. Bylo to nutné?

Tam za mnou lezli různí lidé, aby mě obtěžovali. Já jsem jim říkal: Vypadněte odsud, to bylo jediné. Takže spíše oni tlačili mě, tam neměl nikdo co dělat.

Na záznamu je vidět, jak ji tlačíte do prostor, kde bylo předtím jídlo. Tlačíte ji na stůl a pak jí shazujete telefon. Ptám se, proč jste tohle dělal.

Asi mě fotila, ale já jsem jí říkal, ať jde pryč. Ale opakuji, že po tom, co jsem zažil, co jsou to za hovada a hyeny, tak s těmi lidmi já nemám co se bavit. Když oni nechají umřít svého kolegu.

Nevím, jestli byl v ohrožení života. Záchranka uvedla, že v tom hrál roli alkohol.

Já ho neznám, někteří lidé říkali, že měl srdeční záchvaty. Mně nereagoval vůbec na nic, čili lékař tam byl nutný.

Situace byla asi složitá, ale bylo nutné reagovat takhle agresivně?

Nevím, ptejte se, jestli bylo v pořádku chování těch novinářů, jestli bylo etické a v souladu s paragrafem 150 trestního zákoníku. (neposkytnutí pomoci, pozn. red.)

Ale je nutné takto postupovat vůči ženě? Redaktorka tam natáčela video a vy jste ji tlačil na stěnu a pak jste jí serval telefon. Bylo to nutné?

Víc ze mě nedostanete. Ti lidé se chovali neadekvátně k tomu, co jim ukládá zákon. Hyeny. Já jsem oběma rukama držel toho člověka, ale to nikdo neukáže. Je tam jenom ta novinářka, co mě nejdříve srazila a já jsem ji pak odstrčil. Zveřejněná byla jen část, jak já ji odstrkuju, ale to, jak mi dává před obličej mobil, to tam není. Ty neurvalé a hrubé útoky tam nejsou.

Ale oni na vás přece neútočili. Vy to berete jako útok?

Já to beru jako útok, samozřejmě. Když mi někdo strká kameru před nos, tak je to útok, já nemohu vědět, jestli mě s ní nebouchne.