Filip: Kdyby na hlasování nedorazil komunista, měl by rezignovat. Lidi jsme stahovali z dovolených

Předseda KSČM Vojtěch Filip kritizuje ANO a ČSSD za to, že jejich vedení nedokázalo zajistit, aby na hlasování o důvěře dorazili všichni poslanci. Současný první místopředseda Poslanecké sněmovny také uvedl, že neexistuje jednoznačná personální linka mezi současnou KSČM a KSČ.

Aktuálně.cz: Co říkáte tomu, že poslanec ČSSD Milan Chovanec nedorazil do sněmovny a nebude hlasovat pro vládu?

Vojtěch Filip: To je vnitrostranický problém, nerespektuje výsledek stranického referenda v sociální demokracii. V politické straně platí, že diskuse se vede do přijetí usnesení. A referendum mělo sílu usnesení.

Jak by to měli sociální demokraté řešit?

To je jejich věc. Nebudu zasahovat do suverénního rozhodování jiné politické strany.

Jak byste to řešil vy?

Požádal bych ho, aby rezignoval na stranické funkce.

Měl by složit i mandát?

To je jiná věc.

Může to zhoršit vztahy v koalici? Jde v zásadě o porušení koaliční smlouvy. A jen připomenu, že i hnutí ANO smlouvu porušilo, protože mu chybí jeden poslanec, který je na dovolené v Austrálii.

Když bylo tak důležité hlasování, tak jsme my lidi z dovolených stahovali. To bylo už dříve, když jsem byl předsedou klubu.

Někteří poslanci na jednání sněmovny naráželi na rok 1948.

Co to s tím má společného? Ústava jasně říká, že každý se může podílet na správě státu, a my máme mandát od občanů. Nevidím žádný důvod - ať si prohlédnou 28 let starou historii KSČM a nepletou si pojmy s dojmy. Mají právo na názor a já říkám, že ten názor není podložený fakticky.

Je přece podložený kontinuitou, protože někteří členové KSČM byli členy KSČ.

Víte, kolik za posledních 28 let vstoupilo do strany jiných lidí?

Tady přece ale existuje jednoznačná personální linka.

Nemáte pravdu. Najděte si alespoň výroční zprávy.

I ve vedení KSČM jsou lidé, kteří byli členy KSČ.

Jistě. Třeba já.

Proto je ta otázka namístě.

Myslíte, že jsou lepší převlékači kabátů, kteří jako kam vítr tam plášť přejdou z jedné do druhé, třetí či páté strany?

I hodně sociálních demokratů poukazuje na historii a říká, že komunisté za ni nesou odpovědnost. Není to něco, co se vás dotýká?

Spíše mi vadí současnost sociální demokracie a jejich současná historie, protože i jich se dotkla výrazným způsobem korupce. A ne všichni, kterých se dotkla korupce, se s tím uměli vyrovnat.

Nově jste první místopředseda sněmovny. Je to výsledek nějakého interního jednání?

Ne. Pravděpodobně to předseda sněmovny Radek Vondráček řešil podle zkušenosti.

